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Posted 9 октября, 15:38

Published 9 октября, 15:38

Modified 9 октября, 15:40

Updated 9 октября, 15:40

В Екатеринбурге спасатели обнаружили мертвого человека во вскрытой квартире

В Екатеринбурге спасатели вскрыли квартиру и нашли тело мертвого мужчины

9 октября 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге спасатели обнаружили мертвого человека во вскрытой квартире

В Екатеринбурге сотрудники МЧС вскрыли квартиру. Внутри обнаружили тело человека.

Сотрудников МЧС вызвали к дому №15 на улице Краснофлотцев. Чтобы попасть в запертую квартиру, им пришлось забираться на балкон по выдвижной лестнице, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.

Внутри был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Точные обстоятельства смерти не установлены, однако предварительно екатеринбуржец умер своей смертью. Известно, что мужчина находился в розыске как пропавший без вести.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело рэпера Алексея Бражникова. Он умер в гараже, где жил после развода.

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