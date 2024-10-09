В Екатеринбурге спасатели вскрыли квартиру и нашли тело мертвого мужчины

Posted 9 октября, 15:38
Published 9 октября, 15:38
Modified 9 октября, 15:40
Updated 9 октября, 15:40
Сотрудников МЧС вызвали к дому №15 на улице Краснофлотцев. Чтобы попасть в запертую квартиру, им пришлось забираться на балкон по выдвижной лестнице, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.
Внутри был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Точные обстоятельства смерти не установлены, однако предварительно екатеринбуржец умер своей смертью. Известно, что мужчина находился в розыске как пропавший без вести.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело рэпера Алексея Бражникова. Он умер в гараже, где жил после развода.