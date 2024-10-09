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Posted 9 октября, 09:17

Published 9 октября, 09:17

Modified 9 октября, 09:19

Updated 9 октября, 09:19

В Екатеринбурге стали известны подробности смерти пары на ВИЗе

В Екатеринбурге стали известны подробности смерти пары на ВИЗе

9 октября 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Родственники и знакомые погибших в квартире на ВИЗе в Екатеринбурге рассказали, что пара перепутала наркотики и из-за этого молодые люди скончались.

Причиной смерти Александры и Ивана, по словам их знакомых, стало отравление неизвестными веществами. Однако родственники девушки отрицают причастность Александры к употреблению веществ, пишет «КП-Екатеринбург».

Источник журналистов рассказал, что в полиции возбудили уголовное дело по статье, связанной с наркотиками.

Знакомые пары утверждают, что им сообщили о том, что нашли в крови у погибших метадон, а в их телефоне нашли переписки в которых они обсуждали мефедрон.

Предполагается, что молодым людям продали не тот наркотик и они умерли от передозировки, так как доза метадона для смерти нужна более низкая, пишет Е1.

Напомним, что молодых людей нашли мертвыми в квартире на ВИЗе в Екатеринбурге 8 октября. По словам очевидцев, пара лежала на диване без признаков криминальной смерти, а силовикам удалось найти неизвестные вещества в пакетике.

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