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Posted 9 октября, 06:40

Published 9 октября, 06:40

Modified 9 октября, 06:42

Updated 9 октября, 06:42

В Екатеринбурге встало движение на Объездной из-за крупной аварии

В Екатеринбурге встало движение на Объездной из-за крупной аварии

9 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Базовом переулке столкнулось 4 машины, из-за этого пробка растянулась на несколько километров.

Затор протянулся на всю длину Объездной дороги от улицы Амундсена до Кольцовского тракта.

Как сообщает «Уральский меридиан», ДТП с участием 4-х авто произошло недалеко от бывшего магазина «Леруа Мерлен». О пострадавших информации нет.

Судя по информации с сервиса «Яндекс Карты», на момент публикации пробки уже нет.

Напомним, что в центре Екатеринбурга трамвай протаранил легковушку, из-за этого город встал.

В Екатеринбурге на переезде в сторону Арамили большая пробка
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