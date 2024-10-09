В Екатеринбурге встало движение на Объездной из-за крупной аварии

Posted 9 октября, 06:40
Published 9 октября, 06:40
Modified 9 октября, 06:42
Updated 9 октября, 06:42
Затор протянулся на всю длину Объездной дороги от улицы Амундсена до Кольцовского тракта.
Как сообщает «Уральский меридиан», ДТП с участием 4-х авто произошло недалеко от бывшего магазина «Леруа Мерлен». О пострадавших информации нет.
Судя по информации с сервиса «Яндекс Карты», на момент публикации пробки уже нет.
Напомним, что в центре Екатеринбурга трамвай протаранил легковушку, из-за этого город встал.