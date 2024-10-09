В ходе ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

Согласно заявлению Ирины Харисовой, «АБС Электро» продолжает двигаться в направлении расширения сотрудничества с ключевыми электротехническими предприятиями Российской Федерации. Это способствует масштабированию задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов и росту эффективности всех подразделений компании. Об этом информирует newsnn.ru.