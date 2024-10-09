В ходе ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

Posted 9 октября, 07:43
Published 9 октября, 07:43
Modified 9 октября, 07:43
Updated 9 октября, 07:43
Первое партнерское соглашение с АО «ВНИИР» заключило ООО «Электротяжмаш-Привод» в рамках реализации конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на следующий год (КОММод). Теперь партнеры будут осуществлять совместную деятельность в сфере комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.
В документе поставлены подписи председателя совета директоров «АБС Электро» Ирины Харисовой и председателя совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елены Устиновой.
Согласно заявлению Ирины Харисовой, «АБС Электро» продолжает двигаться в направлении расширения сотрудничества с ключевыми электротехническими предприятиями Российской Федерации. Это способствует масштабированию задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов и росту эффективности всех подразделений компании. Об этом информирует newsnn.ru.
Второе соглашение о стратегическом партнерстве с АО «ВНИИР» заключило АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». В нем поставили свои подписи директор филиала «ВНИИР» в Москве Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.
В соответствии с условиями соглашения будет создана база для развития сотрудничества в области комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».
Входящие в состав группы компаний «АБС Электро» многопрофильные предприятия занимаются разработкой и выпуском широкого перечня электротехнического оборудования, интеграцией систем автоматизации и защиты, строительством, инженерным оснащением и комплектацией энергетических объектов и многим другим, предоставляя комплексные решения для отечественной промышленности.
Производственные площади и офисы группы компаний «АБС Электро» находятся в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.