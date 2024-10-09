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Posted 9 октября, 07:12

Published 9 октября, 07:12

Modified 9 октября, 07:14

Updated 9 октября, 07:14

В Кушве перед судом предстанет женщина, утопившая свою знакомую

В Кушве перед судом предстанет женщина, утопившая свою знакомую

9 октября 2024, 07:12
В Кувше завершилось расследование дела об убийстве женщиной своей знакомой.

В ночь на 16 августа 2024 года на берегу Верхнетуринского городского пруда, обвиняемая вступила в конфликт со своей знакомой. Пытаясь избежать эскалации ссоры, потерпевшая вошла в воду, но женщина догнала её и утопила.

Убедившись, что она мертва, женщина вытащила тело на берег и вернулась домой. Очевидцем начала конфликта стал знакомый потерпевшей. Во время ссоры женщин он ушел домой, но позже, забеспокоившись из-за задержки своей подруги, отправился к пруду и обнаружил её мёртвой.

Следствие установило, что причиной конфликта стала личная неприязнь между женщинами, которая возникла ранее и привела к трагическим последствиям.

Обвиняемая полностью признала свою вину, детализировав показания во время проверки на месте происшествия. Дело передано в суд.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантка уже имела неоднократные судимости за ряд преступлений, включая кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. Несмотря на прошлые правонарушения, она вновь совершила особо тяжкое преступление. Теперь окончательное решение примет суд.

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