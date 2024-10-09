В Кушве перед судом предстанет женщина, утопившая свою знакомую

Posted 9 октября, 07:12
Published 9 октября, 07:12
Modified 9 октября, 07:14
Updated 9 октября, 07:14
В ночь на 16 августа 2024 года на берегу Верхнетуринского городского пруда, обвиняемая вступила в конфликт со своей знакомой. Пытаясь избежать эскалации ссоры, потерпевшая вошла в воду, но женщина догнала её и утопила.
Убедившись, что она мертва, женщина вытащила тело на берег и вернулась домой. Очевидцем начала конфликта стал знакомый потерпевшей. Во время ссоры женщин он ушел домой, но позже, забеспокоившись из-за задержки своей подруги, отправился к пруду и обнаружил её мёртвой.
Следствие установило, что причиной конфликта стала личная неприязнь между женщинами, которая возникла ранее и привела к трагическим последствиям.
Обвиняемая полностью признала свою вину, детализировав показания во время проверки на месте происшествия. Дело передано в суд.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантка уже имела неоднократные судимости за ряд преступлений, включая кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. Несмотря на прошлые правонарушения, она вновь совершила особо тяжкое преступление. Теперь окончательное решение примет суд.
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