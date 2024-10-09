В Кушве перед судом предстанет женщина, утопившая свою знакомую

Убедившись, что она мертва, женщина вытащила тело на берег и вернулась домой. Очевидцем начала конфликта стал знакомый потерпевшей. Во время ссоры женщин он ушел домой, но позже, забеспокоившись из-за задержки своей подруги, отправился к пруду и обнаружил её мёртвой.