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Posted 9 октября, 11:50

Published 9 октября, 11:50

Modified 9 октября, 11:52

Updated 9 октября, 11:52

В Нижнем Тагиле демонтируют часть лишних дорожных ограждений около школ

В Нижнем Тагиле демонтируют часть лишних дорожных ограждений около школ

9 октября 2024, 11:50
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»
В Нижнем Тагиле городские службы уберут часть лишних дорожных заборов, установленных возле школ.

Чиновники внесли коррективы в ГОСТ, согласно которому, около каждого пешеходного перехода у детских учреждений были установлены ограждения по 150 метров, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

В связи с этим в городе лишние заборы будут демонтированы.

Напомним, 1 октября 2024 года на улицах Нижнего Тагила стали работать модернизированные пешеходные переходы, которые видно в темное время суток и в любые погодные условия. Они появились около школы №44.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Пешеходный переход#Ограждения#Дороги#Школы#Забор#Екатеринбург
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