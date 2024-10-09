В Нижнем Тагиле демонтируют часть лишних дорожных ограждений около школ

Posted 9 октября, 11:50
Published 9 октября, 11:50
Modified 9 октября, 11:52
Updated 9 октября, 11:52
Чиновники внесли коррективы в ГОСТ, согласно которому, около каждого пешеходного перехода у детских учреждений были установлены ограждения по 150 метров, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
В связи с этим в городе лишние заборы будут демонтированы.
Напомним, 1 октября 2024 года на улицах Нижнего Тагила стали работать модернизированные пешеходные переходы, которые видно в темное время суток и в любые погодные условия. Они появились около школы №44.