В Нижнем Тагиле вновь откроют сгоревший ночной клуб

Posted 9 октября, 14:07
Published 9 октября, 14:07
Modified 9 октября, 14:09
Updated 9 октября, 14:09
Восстановление бывшего клуба INJI планируют закончить к Новому году. По словам владелицы питейного заведения, праздник — отличное время, чтобы выйти в плюс после долгого простоя, пишут ИА «Все новости».
Напомним, что клуб сгорел 25 апреля. Пожар тогда охватил около 2000 квадратных метров. Огонь повредил не только сам клуб, но и другие рядом стоящие заведения.
Напомним, что в Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии. Спасателям удалось эвакуировать весь персонал, но одного человека спасти не удалось, он погиб по пути в больницу.