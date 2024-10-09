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Posted 9 октября, 14:07

Published 9 октября, 14:07

Modified 9 октября, 14:09

Updated 9 октября, 14:09

В Нижнем Тагиле вновь откроют сгоревший ночной клуб

В Нижнем Тагиле вновь откроют сгоревший ночной клуб

9 октября 2024, 14:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле вновь откроют огромный ночной клуб «INJI», который сгорел в апреле, под новым именем «Давид Плаза».

Восстановление бывшего клуба INJI планируют закончить к Новому году. По словам владелицы питейного заведения, праздник — отличное время, чтобы выйти в плюс после долгого простоя, пишут ИА «Все новости».

Напомним, что клуб сгорел 25 апреля. Пожар тогда охватил около 2000 квадратных метров. Огонь повредил не только сам клуб, но и другие рядом стоящие заведения.

Напомним, что в Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии. Спасателям удалось эвакуировать весь персонал, но одного человека спасти не удалось, он погиб по пути в больницу.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Открытие#Ночной клуб#Екатеринбург
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