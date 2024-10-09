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Posted 9 октября, 09:58

Published 9 октября, 09:58

Modified 9 октября, 10:00

Updated 9 октября, 10:00

В Политехнической гимназии Нижнего Тагила провели экологический урок

В Политехнической гимназии Нижнего Тагила провели экологический урок

9 октября 2024, 09:58
Фото: Уральское управление Росприроднадзора
В Политехнической гимназии Нижнего Тагила сотрудники Росприроднадзора провели урок на тему «экология — дело каждого».

Сотрудники ведомства рассказали четвероклассникам о важности сохранения природы и Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» и познакомили с деятельностью Росприроднадзора, сообщили в ведомстве.

Премия «Экология — дело каждого» направлена на просвещение в области сохранения природы, созданию новых и уникальных проектов и популяризации экокультуры. В проекте принимают участие юные экологи из 78 стран мира.

Напомним, что в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области наблюдаются постоянные проблемы с экологией, и, несмотря на все усилия охранных ведомств и сотрудников предприятий, качество воздуха продолжает страдать. TagilCity.ru публиковал подборку экологически значимых событий за период с 30 по 6 октября.

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