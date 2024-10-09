В Политехнической гимназии Нижнего Тагила провели экологический урок

Posted 9 октября, 09:58
Published 9 октября, 09:58
Modified 9 октября, 10:00
Updated 9 октября, 10:00
Сотрудники ведомства рассказали четвероклассникам о важности сохранения природы и Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» и познакомили с деятельностью Росприроднадзора, сообщили в ведомстве.
Премия «Экология — дело каждого» направлена на просвещение в области сохранения природы, созданию новых и уникальных проектов и популяризации экокультуры. В проекте принимают участие юные экологи из 78 стран мира.
Напомним, что в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области наблюдаются постоянные проблемы с экологией, и, несмотря на все усилия охранных ведомств и сотрудников предприятий, качество воздуха продолжает страдать. TagilCity.ru публиковал подборку экологически значимых событий за период с 30 по 6 октября.