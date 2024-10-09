В Политехнической гимназии Нижнего Тагила провели экологический урок

Напомним, что в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области наблюдаются постоянные проблемы с экологией, и, несмотря на все усилия охранных ведомств и сотрудников предприятий, качество воздуха продолжает страдать. TagilCity.ru публиковал подборку экологически значимых событий за период с 30 по 6 октября.