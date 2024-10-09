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Posted 9 октября, 12:23

Published 9 октября, 12:23

Modified 9 октября, 12:25

Updated 9 октября, 12:25

В Свердловской области назначили нового замгубернатора

В Свердловской области назначили нового замгубернатора

9 октября 2024, 12:23
Фото: 1MI
В Свердловской области назначили нового замгубернатора по руководству аппаратом губернатора и правительства. Им стал Иван Детченя.

В новом и теперь уже официальном статусе Детченя начнет работать 9 октября. До этого он неделю был в статусе исполняющего обязанности, пишет URA.RU.

По версии журналистов, Детчене передал эту должность Валерий Чайников, который стал советником губернатора, причем без зарплаты. В промежутке с 2016 по 2018 год новоиспеченный замгубернатора работал помощником Евгения Куйвашева.

Сейчас 37-летний мужчина будет заниматься важными вопросами, связанными с работой губернатора и кадровыми вопросами.

Напомним, что в Уральском федеральном округе назначили нового полпреда — Артема Жогу.

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