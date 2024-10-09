В Свердловской области назначили нового замгубернатора

Posted 9 октября, 12:23
Published 9 октября, 12:23
Modified 9 октября, 12:25
Updated 9 октября, 12:25
В новом и теперь уже официальном статусе Детченя начнет работать 9 октября. До этого он неделю был в статусе исполняющего обязанности, пишет URA.RU.
По версии журналистов, Детчене передал эту должность Валерий Чайников, который стал советником губернатора, причем без зарплаты. В промежутке с 2016 по 2018 год новоиспеченный замгубернатора работал помощником Евгения Куйвашева.
Сейчас 37-летний мужчина будет заниматься важными вопросами, связанными с работой губернатора и кадровыми вопросами.
Напомним, что в Уральском федеральном округе назначили нового полпреда — Артема Жогу.