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Posted 9 октября, 13:23

Published 9 октября, 13:23

Modified 9 октября, 13:25

Updated 9 октября, 13:25

В Свердловской области откладывают введение требований по единому цвету для такси

В Свердловской области откладывают введение требований по единому цвету для такси

9 октября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области в Минтрансе сообщили, что решение о вводе единого цвета для автомобилей такси откладывается на неопределенный срок.

С таким заявлением выступил министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев. Он рассказал, что разработанный закон крайне «сырой». Он крайне негативно скажется на работе самозанятых таксистов, а с другой стороны, проблемы такси серьезные и их нужно решать, пишет «Коммерсантъ Екатеринбург».

Министр добавил, что он ожидает, когда введут федеральные нормы, которые ограничат региональные власти в области смены цвета автомобилей такси.

Напомним, что помимо желания чиновников перекрасить все авто перевозчиков в желтый цвет, они ужесточили требования к водителям и авто, что создало спрос на черном рынке. Помимо агрегаторов, где можно заказать машину, теперь можно искать такси и через соцсети.

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