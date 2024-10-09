В Свердловской области откладывают введение требований по единому цвету для такси

Напомним, что помимо желания чиновников перекрасить все авто перевозчиков в желтый цвет, они ужесточили требования к водителям и авто, что создало спрос на черном рынке. Помимо агрегаторов, где можно заказать машину, теперь можно искать такси и через соцсети.