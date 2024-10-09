В Свердловской области откладывают введение требований по единому цвету для такси

Posted 9 октября, 13:23
Published 9 октября, 13:23
Modified 9 октября, 13:25
Updated 9 октября, 13:25
С таким заявлением выступил министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев. Он рассказал, что разработанный закон крайне «сырой». Он крайне негативно скажется на работе самозанятых таксистов, а с другой стороны, проблемы такси серьезные и их нужно решать, пишет «Коммерсантъ Екатеринбург».
Министр добавил, что он ожидает, когда введут федеральные нормы, которые ограничат региональные власти в области смены цвета автомобилей такси.
Напомним, что помимо желания чиновников перекрасить все авто перевозчиков в желтый цвет, они ужесточили требования к водителям и авто, что создало спрос на черном рынке. Помимо агрегаторов, где можно заказать машину, теперь можно искать такси и через соцсети.