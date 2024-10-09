Житель Свердловской области оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

Posted 9 октября, 04:45
Published 9 октября, 04:45
Modified 9 октября, 04:47
Updated 9 октября, 04:47
Свердловчанин в последний момент, почувствовав себя плохо, не стал забираться на гору с остальными альпинистами и вернулся в лагерь. Пятеро человек продолжили работу, а через некоторое время они перестали выходить на связь, рассказали в Федерации альпинизма РФ.
Позже стало известно, что альпинисты рухнули с высоты более шести тысяч метров и пролетели вниз почти 1000 метров. Выжившего мужчину забрали из лагеря в больницу.
Напомним, 6 августа 2024 года житель Екатеринбурга, занимавшийся любительским альпинизмом, погиб в горах Хан-Тенгри.