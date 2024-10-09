Житель Свердловской области оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

Свердловчанин в последний момент, почувствовав себя плохо, не стал забираться на гору с остальными альпинистами и вернулся в лагерь. Пятеро человек продолжили работу, а через некоторое время они перестали выходить на связь, рассказали в Федерации альпинизма РФ.