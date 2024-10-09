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Posted 9 октября, 04:45

Published 9 октября, 04:45

Modified 9 октября, 04:47

Updated 9 октября, 04:47

Житель Свердловской области оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

Житель Свердловской области оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

9 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI
Группа альпинистов, забиравшаяся на гору Дхаулагири в Непале, почти вся погибла. Выжил только один человек из Свердловской области. Происшествие случилось 8 октября 2024 года.

Свердловчанин в последний момент, почувствовав себя плохо, не стал забираться на гору с остальными альпинистами и вернулся в лагерь. Пятеро человек продолжили работу, а через некоторое время они перестали выходить на связь, рассказали в Федерации альпинизма РФ.

Позже стало известно, что альпинисты рухнули с высоты более шести тысяч метров и пролетели вниз почти 1000 метров. Выжившего мужчину забрали из лагеря в больницу.

Напомним, 6 августа 2024 года житель Екатеринбурга, занимавшийся любительским альпинизмом, погиб в горах Хан-Тенгри.

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