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Posted 9 октября, 14:27

Published 9 октября, 14:27

Modified 9 октября, 14:29

Updated 9 октября, 14:29

Жители Каменска-Уральского поборются за 5 млн рублей в телевизионном шоу

Жители Каменска-Уральского поборются за 5 млн рублей в телевизионном шоу

9 октября 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney
Жители Каменска-Уральского в прямом смысле будут сражаться за 5 млн рублей на телешоу «Суперниндзя».

Участникам программы предстоит пройти полосу препятствий длиной 112 метров и побороться за главный приз — 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе телеканала «СТС».

Сражаться за приз размером в новую квартиру будут не только жители Каменска, участие примут и жители других уральских городов и других стран. Телепередачу снимают в Минеральных Водах, а узнать, кто же все-таки победил, можно будет 13 октября.

Телепередача — это адаптация японского шоу, но с изменениями. Так, спортсменам, проходящим полосу препятствий, необходимо собрать 5 колец и донести их до финиша, если хоть одно из них упадет, то спортсмен выбывает.

Напомним, что школьник из Краснотурьинска принял участие в программе «Умнее всех».

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