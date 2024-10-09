Жители Каменска-Уральского поборются за 5 млн рублей в телевизионном шоу

Posted 9 октября, 14:27
Published 9 октября, 14:27
Modified 9 октября, 14:29
Updated 9 октября, 14:29
Участникам программы предстоит пройти полосу препятствий длиной 112 метров и побороться за главный приз — 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе телеканала «СТС».
Сражаться за приз размером в новую квартиру будут не только жители Каменска, участие примут и жители других уральских городов и других стран. Телепередачу снимают в Минеральных Водах, а узнать, кто же все-таки победил, можно будет 13 октября.
Телепередача — это адаптация японского шоу, но с изменениями. Так, спортсменам, проходящим полосу препятствий, необходимо собрать 5 колец и донести их до финиша, если хоть одно из них упадет, то спортсмен выбывает.
Напомним, что школьник из Краснотурьинска принял участие в программе «Умнее всех».