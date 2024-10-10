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Posted 10 октября, 04:47

Published 10 октября, 04:47

Modified 10 октября, 04:49

Updated 10 октября, 04:49

Автомобилист наехал на женщину в Верхней Салде

Автомобилист наехал на женщину в Верхней Салде

10 октября 2024, 04:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Верхней Салде водитель автомобиля УАЗ сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП случилось 9 октября 2024 года.

Женщина переходила проезжую часть по нерегулированному переходу. В это время ее сбила машина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавшую отвезли в нижнетагильское медучреждение. Автомобилист является жителем Алапаевска. По его словам, он не увидел пешехода, так как было темно и шел снег. Кроме того, на женщине была одежда темного цвета.

Напомним, 9 октября 2024 года в Екатеринбурге автобус столкнулся с автомобилем на перекрестке улиц 8 марта — Академика Шварца.

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