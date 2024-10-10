Автомобилист наехал на женщину в Верхней Салде

Posted 10 октября, 04:47
Published 10 октября, 04:47
Modified 10 октября, 04:49
Updated 10 октября, 04:49
Женщина переходила проезжую часть по нерегулированному переходу. В это время ее сбила машина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавшую отвезли в нижнетагильское медучреждение. Автомобилист является жителем Алапаевска. По его словам, он не увидел пешехода, так как было темно и шел снег. Кроме того, на женщине была одежда темного цвета.
Напомним, 9 октября 2024 года в Екатеринбурге автобус столкнулся с автомобилем на перекрестке улиц 8 марта — Академика Шварца.