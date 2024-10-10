Был пьян: в Асбесте начался процесс над сбившим девочку с собакой 21-летним водителем

Posted 10 октября, 16:30
Published 10 октября, 16:30
Modified 10 октября, 16:32
Updated 10 октября, 16:32
Смертельное ДТП произошло 21 апреля 2024 года. В этот день водитель гулял на юбилее свадьбы своих родителей, а потом сел за руль, пишет Е1.
Молодой человек полностью признал свою вину. Как рассказала сестра виновника аварии, после застолья семья сидела в беседке, когда вдруг Кирилл направился к отцовской Hyundai Creta и уехал. Остановить его не успели.
13-летняя Ярослава в тот вечер вышла на прогулку со своим псом. Молодой человек отвлекся на телефон и не заметил ее. Девочка погибла на месте. По обочине дороги она шла без светоотражающих элементов на одежде.
Семья Красноумовых просила прощения у пострадавшей стороны и предлагала помочь с похоронами, однако родители погибшей девочки отказались. Отец Ярославы заявил, что надеется на максимальный срок для человека, погубившего его дочь.
В Екатеринбурге вынесен приговор 79-летнему водителю, сбившему пешеходов на Уралмаше.