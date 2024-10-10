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Posted 10 октября, 16:30

Published 10 октября, 16:30

Modified 10 октября, 16:32

Updated 10 октября, 16:32

В Асбесте начался суд над 21-летним водителем, который сбил шестиклассницу

Был пьян: в Асбесте начался процесс над сбившим девочку с собакой 21-летним водителем

10 октября 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

В Асбесте начался суд над 21-летним водителем, который сбил шестиклассницу

21-летний Кирилл Красноумов сбил 13-летнюю девочку, которая гуляла с собакой, на обочине дороги. Он сел за руль пьяным и в момент аварии отвлекся на телефон.

Смертельное ДТП произошло 21 апреля 2024 года. В этот день водитель гулял на юбилее свадьбы своих родителей, а потом сел за руль, пишет Е1.

Молодой человек полностью признал свою вину. Как рассказала сестра виновника аварии, после застолья семья сидела в беседке, когда вдруг Кирилл направился к отцовской Hyundai Creta и уехал. Остановить его не успели.

13-летняя Ярослава в тот вечер вышла на прогулку со своим псом. Молодой человек отвлекся на телефон и не заметил ее. Девочка погибла на месте. По обочине дороги она шла без светоотражающих элементов на одежде.

Семья Красноумовых просила прощения у пострадавшей стороны и предлагала помочь с похоронами, однако родители погибшей девочки отказались. Отец Ярославы заявил, что надеется на максимальный срок для человека, погубившего его дочь.

В Екатеринбурге вынесен приговор 79-летнему водителю, сбившему пешеходов на Уралмаше.

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