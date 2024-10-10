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Posted 10 октября, 04:47

Published 10 октября, 04:47

Modified 10 октября, 04:50

Updated 10 октября, 04:50

Доцент кафедры ботаники НТГСПА в Нижнем Тагиле скончалась на 87 году жизни

Доцент кафедры ботаники НТГСПА в Нижнем Тагиле скончалась на 87 году жизни

10 октября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле скончалась после длительной болезни 86-летняя доцент и руководитель кафедры ботаники НТГСПА Надежда Прушинская.

Прушинская пришла в пединститут в 1970 году, а ушла на пенсию в 2008 году. По словам бывших коллег и учеников, она была хорошим учителем и профессионалом своего дела.

В институте она преподавала методику биологии и генетики. Также имела ученую степень — была кандидатом биологических наук, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Внучка Прушинской рассказала, что бабушка была интересным и начитанным человеком. Также она была строгой и при этом доброй, отзывчивой и заботливой. Посещала курсы рукоделия, занималась садоводством и домашними приготовлениями.

В браке с покойным мужем она прожила более 50 лет и родила сына. Также у Прушинской остались три внука и шестеро правнуков. Прощание с тагильчанкой состоится в зале «Реквиема» 10 октября 2024 года.

Напомним, 28 сентября 2024 года в Екатеринбурге скончался проректор УрФУ Андрей Полтавец.

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