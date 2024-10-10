Доцент кафедры ботаники НТГСПА в Нижнем Тагиле скончалась на 87 году жизни

Posted 10 октября, 04:47
Published 10 октября, 04:47
Modified 10 октября, 04:50
Updated 10 октября, 04:50
Прушинская пришла в пединститут в 1970 году, а ушла на пенсию в 2008 году. По словам бывших коллег и учеников, она была хорошим учителем и профессионалом своего дела.
В институте она преподавала методику биологии и генетики. Также имела ученую степень — была кандидатом биологических наук, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».
Внучка Прушинской рассказала, что бабушка была интересным и начитанным человеком. Также она была строгой и при этом доброй, отзывчивой и заботливой. Посещала курсы рукоделия, занималась садоводством и домашними приготовлениями.
В браке с покойным мужем она прожила более 50 лет и родила сына. Также у Прушинской остались три внука и шестеро правнуков. Прощание с тагильчанкой состоится в зале «Реквиема» 10 октября 2024 года.
Напомним, 28 сентября 2024 года в Екатеринбурге скончался проректор УрФУ Андрей Полтавец.