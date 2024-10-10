Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопада

Posted 10 октября, 15:09
Published 10 октября, 15:09
Modified 10 октября, 15:11
Updated 10 октября, 15:11
К 20 часам вечера Екатеринбург стоит в 7-балльных пробках, хотя обычно к этому времени все успевают доехать до дома.
Отдельно стоит отметить некоторые улицы, а особенно главные транспортные артерии города. Как, например, проспект Космонавтов окрашен самым темным оттенком красного, и на картах отмечено 6 ДТП, по данным сервиса «Яндекс Карты».
Улица Серафимы Дерябиной, которая традиционно стоит в пробках утром и вечером, не осталась в стороне. На отрезке улицы от Шаумяна до Бебеля дорога окрашена в темный цвет, отмечены 5 ДТП.
Один из самых густонаселенных районов — Академический, также традиционно стоит в пробке. На «Яндекс Картах» отмечено ДТП на очень оживленном перекрестке Краснолесья — Вильгельма де Генина.
Напомним, что по всей Свердловской области выпал первый снег. Возможно, пробки — это сложение многих факторов: очередь в шиномонтажки, заснеженные дороги и гололед.