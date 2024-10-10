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Posted 10 октября, 15:09

Published 10 октября, 15:09

Modified 10 октября, 15:11

Updated 10 октября, 15:11

Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопада

Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопада

10 октября 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбург встал в 7-балльные пробки из-за первого снегопада. На некоторых улицах ситуация еще хуже.

К 20 часам вечера Екатеринбург стоит в 7-балльных пробках, хотя обычно к этому времени все успевают доехать до дома.

Отдельно стоит отметить некоторые улицы, а особенно главные транспортные артерии города. Как, например, проспект Космонавтов окрашен самым темным оттенком красного, и на картах отмечено 6 ДТП, по данным сервиса «Яндекс Карты».

Проспект КосмонавтовПроспект Космонавтов
Проспект Космонавтов. Фото: tagilcity.ru

Улица Серафимы Дерябиной, которая традиционно стоит в пробках утром и вечером, не осталась в стороне. На отрезке улицы от Шаумяна до Бебеля дорога окрашена в темный цвет, отмечены 5 ДТП.

Серафимы ДерябинойСерафимы Дерябиной
Серафимы Дерябиной. Фото: tagilcity.ru

Один из самых густонаселенных районов — Академический, также традиционно стоит в пробке. На «Яндекс Картах» отмечено ДТП на очень оживленном перекрестке Краснолесья — Вильгельма де Генина.

Перекресток Краснолесья — Вильгельма де ГенинаПерекресток Краснолесья — Вильгельма де Генина
Перекресток Краснолесья — Вильгельма де Генина. Фото: tagilcity.ru

Напомним, что по всей Свердловской области выпал первый снег. Возможно, пробки — это сложение многих факторов: очередь в шиномонтажки, заснеженные дороги и гололед.

Улицы Екатеринбурга заметает снегом
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