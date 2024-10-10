Экологическая акция «БумБатл» в пятый раз стартовала в Свердловской области

Кроме того, что «БумБатл» заключает в себе экологическую пользу, этот проект несет еще и соревновательный смысл, поэтому жители региона принимают в нем активное участие. Побороться за победу можно как в командном, так и в индивидуальном зачетах. Бумагу будут сдавать и представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Примечательно, что в Год семьи появилась отдельная одноименная номинация.