Экологическая акция «БумБатл» в пятый раз стартовала в Свердловской области

Posted 10 октября, 08:01
Published 10 октября, 08:01
Modified 10 октября, 08:03
Updated 10 октября, 08:03
Ключевая цель проекта — сократить использование бумаги и картона, а также сформировать у свердловчан культуру осознанного потребления в обращении с отходами.
В современном мире, где экологическая обстановка становится все более актуальной темой, важность акции по сбору макулатуры невозможно переоценить. Это не только шаг к улучшению состояния окружающей среды, но и важная составляющая воспитания экологической ответственности у молодежи и подрастающего поколения, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Сбор макулатуры способствует снижению нагрузки на лесные ресурсы и позволяет переработать использованную бумагу, тем самым создавая замкнутый цикл потребления.
Кроме того, что «БумБатл» заключает в себе экологическую пользу, этот проект несет еще и соревновательный смысл, поэтому жители региона принимают в нем активное участие. Побороться за победу можно как в командном, так и в индивидуальном зачетах. Бумагу будут сдавать и представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Примечательно, что в Год семьи появилась отдельная одноименная номинация.
В соцсетях тоже стартовал конкурс, где предлагается снять и опубликовать свой «бумажный» креатив. Топ-100 творческих участников получат призы, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного подарка.
Бумагу можно сдать в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний-участников и пунктах приема. Ближайшие точки сбора обозначены на карте. Каждый участник акции получит сувенир.
В этом году сотрудники детского экологического центра Екатеринбурга не просто организовали сбор макулатуры, но и провели серию творческих тематических мастер-классов. Дети и взрослые создавали закладки для книг из журналов, птичек из картонных коробок, объемные мини-картины из упаковок для яиц, а также цветы из салфеток. Во время мастер-классов участники и организаторы обсудили необходимость сбора макулатуры для сбережения деревьев.
Акция «БумБатл» помогает формировать у детей основы экологического мышления, понимание ценности вторичных ресурсов. Именно через экологическое воспитание детей мы создаем основы экоменталитета общества в целом. Сдавая макулатуру, каждый из нас помогает сберечь деревья, которые служат не только источником бумаги. Благодаря каждой тонне переработанной макулатуры можно спасти до 17 деревьев! Это значит, что совместными усилиями получится сохранить природу для будущих поколений. В акцию уже включились образовательные организации областной столицы. Их общими усилиями в переработку уже сдано около 35 тонн макулатуры, а это значит, что мы уже спасли целый лес! — поделилась мнением руководитель Городского детского экологического центра Екатеринбурга Елена Власова.
К акции в очередной раз присоединится и команда экодома «Народный» в Нижнем Тагиле.
В этом году экодом стал местом проведения крупнейшей в стране акции по сбору макулатуры — «БУМБАТЛ». Я хочу заметить, что в наш центр можно будет не только принести бумагу и картон, но еще и получить консультацию от команды проекта по подготовке креативных фото и видео для публикации в соцсетях и регистрации личных достижений на официальном сайте акции, — пояснила Наталья Светлакова.
В 2023 году, по информации регионального оператора, жители севера Свердловской области принесли в мультицентр порядка тонны макулатуры. Так, в селе Лая педагоги и студенты Высокогорского многопрофильного техникума собрали 207 кг, местные жители принесли в местный Дом культуры еще 300 кг. В Горноуральске — 150 кг макулатуры было собрано в здании администрации и 200 кг — в Доме культуры. В целом же, за весь период действия проекта, свердловчане сдали 54 тонны макулатуры и заняли восьмое место в России по общему количеству.
Для того, чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября. При заполнении профиля нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, после чего выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.
Участники, первыми сдавшие 16 килограммов макулатуры в специальных пунктах приема, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие. Победители в номинациях «вузы» и «колледжи» смогут приехать на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в Москву, билеты на культурное мероприятие или сертификат на фотосессию.
Свердловчане всегда были и остаются приверженцами экологически ответственного подхода в быту. Мы видим, как с каждым годом все больше и больше уральцев предпочитают раздельный сбор мусора. И вдвойне приятно, что взрослые учат этому детей. Это показали результаты акции #БумБатл прошлых лет. Помимо сбора вторсырья, участники из Свердловской области проявили себя в экопросветительских мероприятиях и креативном конкурсе, — говорил ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На сегодняшний день уже собрано около 300 тысяч килограммов вторсырья.