Глава РЭО Буцаев: Более 1000 человек посетили молодежный день на РЭФ

Posted 10 октября, 19:04
Published 10 октября, 19:04
Modified 10 октября, 19:04
Updated 10 октября, 19:04
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что молодежь наиболее активно реагирует на инициативы компании. Это подтверждает значимость молодежного дня РЭФ — в этом году удалось привлечь более 1000 участников из России и зарубежных стран. Молодежная аудитория занимает важное место в процессе реформирования отрасли по обращению с отходами и формировании экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.
Молодежный день стал стартом основной программы форума. В нем участвовали студенты, юннаты, активисты, представители экологических центров и регоператоров, а также 20 делегатов из СНГ. Для них были организованы 14 разнообразных сессий, 6 практических воркшопов и конференция по научно-практическим студенческим работам.
Гости форума приняли участие в инициативах движения «Экосистема», сдав килограммы макулатуры в рамках акции «БумБатл», а также во всероссийской акции «Друзья наши меньшие», где пожертвовали более 100 кг корма для животных из приютов. Кроме того, они посетили уникальную мастерскую переработки «Зеленый фургон», где переплавили крышечки в новые изделия, а также выставки «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».
Центральным событием деловой программы молодежного дня стала пленарная сессия под названием «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».
Активисты проекта «Эколидеры» провели обучающие воркшопы и разработали новые проекты для природоохранных законодательных инициатив.
Среди почетных гостей молодежного дня Российского экологического форума присутствовали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комитета Государственной думы РФ по делам молодежи и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, а также Игорь Козин, который занимает должность директора Федерального центра дополнительного образования для детей.