Глава РЭО Буцаев: Более 1000 человек посетили молодежный день на РЭФ

Гости форума приняли участие в инициативах движения «Экосистема», сдав килограммы макулатуры в рамках акции «БумБатл», а также во всероссийской акции «Друзья наши меньшие», где пожертвовали более 100 кг корма для животных из приютов. Кроме того, они посетили уникальную мастерскую переработки «Зеленый фургон», где переплавили крышечки в новые изделия, а также выставки «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».