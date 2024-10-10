Глава РЭО Буцаев рассказал о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

Posted 10 октября, 18:09
Published 10 октября, 18:09
Modified 10 октября, 18:09
Updated 10 октября, 18:09
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что ФГИС «Экомониторинг» должна стать основой единой государственной системы экологического мониторинга. Для формирования такой системы необходимо согласованное развитие ее компонентов на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и в организациях, пишет newsnn.ru.
Участники сессии обсудили будущее использования создаваемой системы и те возможности, которые она может предоставить разнообразным группам пользователей.
Советник генерального директора РЭО Сергей Егоршев отметил, что новая система должна стать универсальным инструментом для обеспечения экологического благополучия граждан, охраны окружающей природы и рационального использования природных ресурсов.
Общественные организации и экоактивисты могут стать активными пользователями этой системы.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов акцентировал внимание на том, что для общества важно иметь достоверные, ясные и доступные сведения.
Руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты Российской Федерации Александр Пшеничников подчеркнул готовность активистов участвовать в деятельности по обеспечению соблюдения экологических стандартов и предоставлению правдивой информации о нарушениях.
Состояние экологии во многом определяется качеством экологического мониторинга в регионах. Региональные системы могут служить оперативным ресурсом для общей системы экомониторинга.
Кроме того, представители ведущих российских вузов подчеркивают необходимость научного сопровождения со стороны университетов, а также подготовки специалистов для эффективной работы ФГИС «Экомониторинг» и всей системы экологического мониторинга в стране.