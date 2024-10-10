Глава РЭО Буцаев рассказал о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что ФГИС «Экомониторинг» должна стать основой единой государственной системы экологического мониторинга. Для формирования такой системы необходимо согласованное развитие ее компонентов на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и в организациях, пишет newsnn.ru.