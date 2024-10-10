Из Свердловской области стали чаще уезжать мигранты

Posted 10 октября, 14:32
Published 10 октября, 14:32
Modified 10 октября, 14:34
Updated 10 октября, 14:34
В период с января по июль в область приехало около 44 тысяч человек, а уехало 45 тысяч. Речь идет не только о трудовых мигрантах, но и о гражданах России, которые переселяются внутри страны, сообщают в Свердловскстате.
За аналогичный период прошлого года наблюдалась положительная разница, также в тысячу человек.
Напомним, что в последнее время полиция и следственный комитет очень часто берутся за дела, связанные с мигрантами, глава СК РФ даже поручил более пристально за ними следить. Однако в некоторых ситуациях силовики бездействуют.