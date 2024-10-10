Какие товары из СССР продают жители Нижнего Тагила: обзор предметов ушедшей эпохи

Posted 10 октября, 06:39
Published 10 октября, 06:39
Modified 10 октября, 07:37
Updated 10 октября, 07:37
Интересной находкой готов поделиться Сергей из Нижнего Тагила. На продажу он выставил фильмоскоп. Так в СССР называли диапроекторы, которые используются для просмотра рулонных диафильмов с кадром 18 на 24 миллиметра. Цена не велика — всего 100 рублей. О том, исправен ли аппарат, Сергей не уточняет.
Житель Нижнего Тагила готов предложить покупателю светильник времен СССР «Космос». Лампа в виде стремящегося вверх света символизирует космическую сферу и раньше ее называли «агитационной». Стоимость — 1000 рублей. Работает ли предмет, не уточняется.
Как оказалось, у тагильчан светильников времен СССР хоть отбавляй. Так, на Вагонке продается, судя по фото, рабочая лампа в виде Кремля. По информации продавца, состояние у предмета хорошее, единственное, не хватает пластмассовой части снизу. Цена — 475 рублей.
И такой светильник из СССР, наверное, помнят многие. Тагильчанин на фотографиях продемонстрировал, что предмет исправен. Уточняется, что ночник светится разными цветами. Цена товара — 2500 рублей.
Свою люстру времен ушедшей эпохи за 15 000 рублей продает и Елена из Нижнего Тагила. Предмет выглядит довольно интересно: люстра, напоминающая цветок, однозначно впишется в какой-нибудь интерьер. Продавец отмечает, что товар находится в хорошем состоянии.
Еще один предмет из СССР — радиоприемник. Такие сейчас использую, скорее для декораций или уникального интерьера. Цена — 1000 рублей, продается также в Нижнем Тагиле.
Радиоприемник 1976 года, Ереван, Польша, Тбилиси, Германия. Нужно сделать антенну, к проверкам готов, приезжайте смотрите, — пишет продавец из Нижнего Тагила.
Для атмосферного Нового года подойдет следующий предмет — елочная гирлянда СССР. Ее цена гораздо выше некоторых современных аналогов с маркетплейсов — 1500 рублей.
Работает. Не горит одна лампочка (на фото правая сверху). Легко меняется, если заменю, то и цена изменится, — уточняет продавец.
Тагильчанин Андрей продает на том же сайте объявлений фоторезак. Стоит вещь из СССР немного дороже фильмоскопа — 400 рублей. Очевидно, что данный предмет используется для резки кромки бумаги, фотографий и прочих тонких изделий.
Оптический прибор за 9 000 рублей — бинокль — предлагает желающим Сергей из Нижнего Тагила. Он пишет про свой товар:
Продам бинокль СССР, есть все, что на фото, желтые линзы, картинка четкая.
За 1000 рублей в Нижнем Тагиле можно купить швейную машинку из СССР. Продавец уточняет, что она из Подольска. То есть ее произвели в Подольском механическом заводе имени Калинина. Раритет! У кого осталась такая же на даче или у родственников?
Чемодан СССР также продается в Нижнем Тагиле. Продавец отфотографировал предмет со всех сторон и написал, что это «старинный докторский саквояж».
К гирлянде, о которой мы писали выше, отлично подойдут елочные игрушки времен СССР. Правда, продавец из Нижнего Тагила не указал на них цену. Видимо, желающие предлагают свою или предметы продаются по отдельности.
Такое можно было встретить только у родной бабушки — подстаканники из СССР. Наверное, это один из самых узнаваемых и любимых предметов советских времен. Евгений из Нижнего Тагила предлагает покупателям несколько видов подстаканников. Цена у них варьируется от 200 рублей и обговаривается по запросу.
И, конечно, один из самых ярких атрибутов интерьеров эпохи СССР — ковер. Рассматривая перед сном рисунки на таких изделиях выросли многие наши современники. Цена такого ковра размером 240×135 см из Нижнего Тагила — 3000 рублей. Продавец уточняет, что долгое время товар висел на стене. Ранее ему провели химчистку и теперь он выглядит немного ярче, чем на фото.
Ранее корреспондент TagilCity.ru делал обзор товаров из СССР, которые продаются в специализированных для этого торговых точках. Медицинские товары, бытовые приборы и одежда — все в обзоре «Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле».