Posted 10 октября, 08:24
Published 10 октября, 08:24
Modified 10 октября, 08:26
Updated 10 октября, 08:26
Пока министр иностранных дел России и премьер-министр соседнего государства пытаются выяснить источник этой странности, издание «Новые известия» предлагают свою версию.
Есть версия, что квадроберы появились, восхитившись японским спринтером Кеничи Ито. Спортсмен 20 лет назад показал 6 способов ходьбы, имитируя обезьян. Однако, подростки в то время еще не родились.
По версии «Новые известия», согласно социологическим данным, в некоторых кругах отмечается, что почти каждый пятый владелец кошки ставит на равных своего ребенка и питомца. Однако возникает вопрос: кого россияне предпочитают больше — своих детей или домашних животных.
Вопрос, хотя и циничный, может вызвать массовые протесты, но стоит отметить, что нередко домашние питомцы получают гораздо больше любви и внимания, чем члены семьи. Личное наблюдение показывает, что задержка внимания на питомцах зачастую превращает их в конкурентов за любовь и заботу со стороны владельцев, а иногда эта борьба принимает агрессивные формы.
Жители России часто воспринимают питомца как члена семьи. Они ласковы и бесконечно любят своих хозяев.
В то же время дети в возрасте 10-12 лет все чаще начинают отдаляться от родителей, проявляя непочтительное поведение и получая выговоры в школе. Они объединяются в непонятные группы, в то время как кошки и собаки с годами становятся неразлучными спутниками своих заботливых хозяев.
Младшие школьники, порой, не выпускают из рук смартфоны с играми и социальными сетями. В противовес этому, пушистый питомец не только радостно встречает своих хозяев после трудного дня, но и помогает снять стресс, уютно устроившись на коленях.
Тем не менее, потребность в любви и внимании у детей не исчезает. Если взрослые так любят своих пушистиков, то почему бы и детям не принять роль… животных? В таком случае детям не нужно выполнять домашние обязанности, учиться, заботиться о будущем.
Как справиться с увлечением «квадроберством», пока неясно. Идея введения уголовных наказаний для детей младше 14 лет выглядит неэффективной. На данный момент власть не смогла предложить привлекательный образ будущего, в котором гораздо удобнее быть человеком, а не животным.
Напомним, на российском маркетплейсе продают корм для квадроберов.