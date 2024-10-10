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Posted 10 октября, 08:24

Published 10 октября, 08:24

Modified 10 октября, 08:26

Updated 10 октября, 08:26

Квадроберы: временное увлечение детей или серьезная проблема?

Квадроберы: временное увлечение детей или серьезная проблема?

10 октября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Проблема детей, наряжающихся животными и передвигающихся на четвереньках, вышла на уровень национальной безопасности.

Пока министр иностранных дел России и премьер-министр соседнего государства пытаются выяснить источник этой странности, издание «Новые известия» предлагают свою версию.

Есть версия, что квадроберы появились, восхитившись японским спринтером Кеничи Ито. Спортсмен 20 лет назад показал 6 способов ходьбы, имитируя обезьян. Однако, подростки в то время еще не родились.

По версии «Новые известия», согласно социологическим данным, в некоторых кругах отмечается, что почти каждый пятый владелец кошки ставит на равных своего ребенка и питомца. Однако возникает вопрос: кого россияне предпочитают больше — своих детей или домашних животных.

Вопрос, хотя и циничный, может вызвать массовые протесты, но стоит отметить, что нередко домашние питомцы получают гораздо больше любви и внимания, чем члены семьи. Личное наблюдение показывает, что задержка внимания на питомцах зачастую превращает их в конкурентов за любовь и заботу со стороны владельцев, а иногда эта борьба принимает агрессивные формы.

Жители России часто воспринимают питомца как члена семьи. Они ласковы и бесконечно любят своих хозяев.

В то же время дети в возрасте 10-12 лет все чаще начинают отдаляться от родителей, проявляя непочтительное поведение и получая выговоры в школе. Они объединяются в непонятные группы, в то время как кошки и собаки с годами становятся неразлучными спутниками своих заботливых хозяев.

Младшие школьники, порой, не выпускают из рук смартфоны с играми и социальными сетями. В противовес этому, пушистый питомец не только радостно встречает своих хозяев после трудного дня, но и помогает снять стресс, уютно устроившись на коленях.

Тем не менее, потребность в любви и внимании у детей не исчезает. Если взрослые так любят своих пушистиков, то почему бы и детям не принять роль… животных? В таком случае детям не нужно выполнять домашние обязанности, учиться, заботиться о будущем.

Как справиться с увлечением «квадроберством», пока неясно. Идея введения уголовных наказаний для детей младше 14 лет выглядит неэффективной. На данный момент власть не смогла предложить привлекательный образ будущего, в котором гораздо удобнее быть человеком, а не животным.

Напомним, на российском маркетплейсе продают корм для квадроберов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Подростки#Екатеринбург#Субкультура
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