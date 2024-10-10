Квадроберы: временное увлечение детей или серьезная проблема?

В то же время дети в возрасте 10-12 лет все чаще начинают отдаляться от родителей, проявляя непочтительное поведение и получая выговоры в школе. Они объединяются в непонятные группы, в то время как кошки и собаки с годами становятся неразлучными спутниками своих заботливых хозяев.