Лапник на зиму заготавливаю, как дед учил: растениям зимой будет тепло и уютно

Выбирайте свежие и здоровые ветки. Лучше всего подходят те, которые расположены на нижней части дерева. Не берите слишком много: если срезать очень большое количество ветвей с одного дерева, то дерево может заболеть и даже погибнуть. А вот умеренная обрезка пойдет ели или сосне на пользу.