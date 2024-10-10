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Posted 10 октября, 14:15

Published 10 октября, 14:15

Modified 10 октября, 14:17

Updated 10 октября, 14:17

Агроном Володихин поделился лайфхаками по заготовке лапника для укрытия растений

Лапник на зиму заготавливаю, как дед учил: растениям зимой будет тепло и уютно

10 октября 2024, 14:15
Фото: 1MI

Агроном Володихин поделился лайфхаками по заготовке лапника для укрытия растений

Сюжет
Дом и сад
Лапник — это идеальный материал для укрытия, который к тому же ничего не стоит. Заготавливать его нужно, соблюдая определенные правила, чтобы не нанести ущерб природе.

Лучшее время для сбора лапника — это конец осени, когда температура начинает стабильно понижаться, но до наступления постоянных морозов. В этот период хвойные деревья полны сил, поэтому они не потеряют иголки и легко расстанутся с лишними ветками.

Для заготовки лапника подойдут сосна, ель, пихта или лиственница. Внимательно осмотрите деревья: они не должны быть поражены вредителями или какими-либо болезнями. В противном случае вы просто принесете заразу из леса на свой участок.

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Для заготовки лапника вам понадобятся:

  • Нож, секатор и небольшая пила — для обрезки веток.
  • Перчатки — для защиты рук от сучков и смолы.
  • Мешки или сетки — для транспортировки заготовленного материала.

Выбирайте свежие и здоровые ветки. Лучше всего подходят те, которые расположены на нижней части дерева. Не берите слишком много: если срезать очень большое количество ветвей с одного дерева, то дерево может заболеть и даже погибнуть. А вот умеренная обрезка пойдет ели или сосне на пользу.

По словам профессионального агронома Алексея Володихина, хвойные деревья относятся к вершинному типу — от нижних веток рано или поздно они все равно избавляются. Все дело в том, что нижний ярус в фотосинтезе практически не участвует.

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Зеленые ветки у земли не выполняют своей прямой обязанности. А между тем они растут, тратят питательные вещества и воду, но ничего взамен не дают. В итоге обилие веток в нижней части приводит к истощению дерева, — говорит Алексей Володихин.

Длина веток должна составлять 20-30 сантиметров. Такой лапник удобно использовать для мульчирования и укрытия. Собранный лапник желательно хранить в сухом месте, защищенном от дождя и снега. Можно укрыть его пленкой, но обязательно оставить вентиляцию, чтобы избежать гниения.

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