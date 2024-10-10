Лапник на зиму заготавливаю, как дед учил: растениям зимой будет тепло и уютно

Posted 10 октября, 14:15
Published 10 октября, 14:15
Modified 10 октября, 14:17
Updated 10 октября, 14:17
Лучшее время для сбора лапника — это конец осени, когда температура начинает стабильно понижаться, но до наступления постоянных морозов. В этот период хвойные деревья полны сил, поэтому они не потеряют иголки и легко расстанутся с лишними ветками.
Для заготовки лапника подойдут сосна, ель, пихта или лиственница. Внимательно осмотрите деревья: они не должны быть поражены вредителями или какими-либо болезнями. В противном случае вы просто принесете заразу из леса на свой участок.
Для заготовки лапника вам понадобятся:
Выбирайте свежие и здоровые ветки. Лучше всего подходят те, которые расположены на нижней части дерева. Не берите слишком много: если срезать очень большое количество ветвей с одного дерева, то дерево может заболеть и даже погибнуть. А вот умеренная обрезка пойдет ели или сосне на пользу.
По словам профессионального агронома Алексея Володихина, хвойные деревья относятся к вершинному типу — от нижних веток рано или поздно они все равно избавляются. Все дело в том, что нижний ярус в фотосинтезе практически не участвует.
Зеленые ветки у земли не выполняют своей прямой обязанности. А между тем они растут, тратят питательные вещества и воду, но ничего взамен не дают. В итоге обилие веток в нижней части приводит к истощению дерева, — говорит Алексей Володихин.
Длина веток должна составлять 20-30 сантиметров. Такой лапник удобно использовать для мульчирования и укрытия. Собранный лапник желательно хранить в сухом месте, защищенном от дождя и снега. Можно укрыть его пленкой, но обязательно оставить вентиляцию, чтобы избежать гниения.
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