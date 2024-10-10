Магнитный шторм обрушился на Нижний Тагил

При этом с утра в городе наблюдалась спокойная обстановка в два балла. Однако уже к полудню ученые зафиксировали магнитную бурю до пяти баллов. Судя по прогнозу, пика она достигнет около 18.00. В это время в Нижнем Тагиле метеорологи предсказывают уровень G4, то есть магнитный шторм (более восьми баллов).