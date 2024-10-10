tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 11:37

Published 10 октября, 11:37

Modified 10 октября, 11:39

Updated 10 октября, 11:39

Магнитный шторм обрушился на Нижний Тагил

Магнитный шторм обрушился на Нижний Тагил

10 октября 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле геомагнитная активность достигла восьми баллов. Это считается магнитным штормом.

При этом с утра в городе наблюдалась спокойная обстановка в два балла. Однако уже к полудню ученые зафиксировали магнитную бурю до пяти баллов. Судя по прогнозу, пика она достигнет около 18.00. В это время в Нижнем Тагиле метеорологи предсказывают уровень G4, то есть магнитный шторм (более восьми баллов).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Очень сильные магнитные бури будут продолжаться всю ночь. Затем постепенно, к концу 12 октября, уровень снизится до G2 — это считается умеренной магнитной бурей. Накануне на Солнце были зафиксированы насколько мощных вспышек класса Х1.8, выяснила редакция TagilCity.ru.

Между тем, в ночь на 10 октября в Нижнем Тагиле выпало очень много снега. Мы рассказывали о том, как дорожники справляются с последствиями непогоды.

В Нижнем Тагиле выпал первый снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут длиться еще три дня: график магнитных бурь в Свердловской области обновленСильные магнитные бури накроют Свердловскую областьТепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Магнитные бури#Ухудшение самочувствия
Подпишитесь