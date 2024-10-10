Магнитный шторм обрушился на Нижний Тагил

Posted 10 октября, 11:37
Published 10 октября, 11:37
Modified 10 октября, 11:39
Updated 10 октября, 11:39
При этом с утра в городе наблюдалась спокойная обстановка в два балла. Однако уже к полудню ученые зафиксировали магнитную бурю до пяти баллов. Судя по прогнозу, пика она достигнет около 18.00. В это время в Нижнем Тагиле метеорологи предсказывают уровень G4, то есть магнитный шторм (более восьми баллов).
Очень сильные магнитные бури будут продолжаться всю ночь. Затем постепенно, к концу 12 октября, уровень снизится до G2 — это считается умеренной магнитной бурей. Накануне на Солнце были зафиксированы насколько мощных вспышек класса Х1.8, выяснила редакция TagilCity.ru.
Между тем, в ночь на 10 октября в Нижнем Тагиле выпало очень много снега. Мы рассказывали о том, как дорожники справляются с последствиями непогоды.