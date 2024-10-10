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Posted 10 октября, 09:12

Published 10 октября, 09:12

Modified 10 октября, 09:14

Updated 10 октября, 09:14

Марсоход Curiosity помог выяснить, почему на Марсе исчезла жидкая вода

Марсоход Curiosity помог выяснить, почему на Марсе исчезла жидкая вода

10 октября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи изучили минералы, собранные марсоходом «Кьюриосити», и сделали выводы о причинах исчезновения жидкой воды на Марсе.

Марсоход «Кьюриосити» исследует поверхность Марса с 2012 года. Хотя его миссия планировалась на пару лет, он продолжает работать до сих пор. Одним из предметов исследования стали карбонаты. Образцы этих элементов марсоход нагрел до 900 градусов и с помощью лазерного спектрометра анализировал выделившиеся газы, пишет newkhakasiya.online.

Полученные данные помогли ученым выдвинуть ряд гипотез. Возможно, карбонаты возникли вследствие чередования влажных и сухих циклов или в процессе замерзания очень соленой воды. Исследователи предполагают, что испарение воды было столь экстремальным, что изотопы стали тяжелее. В результате были ослаблены процессы, способные создать более легкие изотопы.

Ученые считают, что миллиарды лет назад на Марсе было гораздо теплее, а его поверхность покрывали реки, озера, а возможно, и океаны. Со временем планета охладилась, её глобальное магнитное поле исчезло, оставив Марс уязвимым для солнечного ветра. Это привело к утрате большей части атмосферы, превратив его в холодную и сухую пустыню.

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