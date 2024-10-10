Марсоход Curiosity помог выяснить, почему на Марсе исчезла жидкая вода

Ученые считают, что миллиарды лет назад на Марсе было гораздо теплее, а его поверхность покрывали реки, озера, а возможно, и океаны. Со временем планета охладилась, её глобальное магнитное поле исчезло, оставив Марс уязвимым для солнечного ветра. Это привело к утрате большей части атмосферы, превратив его в холодную и сухую пустыню.