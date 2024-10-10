Массажист в Екатеринбурге похитил 6 миллионов у 12 пациентов

Posted 10 октября, 06:01
Published 10 октября, 06:01
Modified 10 октября, 06:03
Updated 10 октября, 06:03
Сообщается, что екатеринбуржец рассказывал пациентам о том, что по полису возможно получить деньги в качестве компенсаций или возмещение расходов на лечение.
При этом якобы можно обойтись без оформления страховочных договоров, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Таким образом мужчина уговаривал людей переводить ему деньги якобы для отправки их специалисту, который будет заниматься оформлением документов. Однако полученные средства он тратил на свои нужды.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, мошенники в Екатеринбурге обманывают жителей под видом сотрудников компании по ремонтным работам.