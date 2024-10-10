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Posted 10 октября, 06:01

Published 10 октября, 06:01

Modified 10 октября, 06:03

Updated 10 октября, 06:03

Массажист в Екатеринбурге похитил 6 миллионов у 12 пациентов

Массажист в Екатеринбурге похитил 6 миллионов у 12 пациентов

10 октября 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
35-летний массажист в Екатеринбурге похитил у своих пациентов шесть миллионов рублей с июня 2023 года по апрель 2024 года.

Сообщается, что екатеринбуржец рассказывал пациентам о том, что по полису возможно получить деньги в качестве компенсаций или возмещение расходов на лечение.

При этом якобы можно обойтись без оформления страховочных договоров, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Таким образом мужчина уговаривал людей переводить ему деньги якобы для отправки их специалисту, который будет заниматься оформлением документов. Однако полученные средства он тратил на свои нужды.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, мошенники в Екатеринбурге обманывают жителей под видом сотрудников компании по ремонтным работам.

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