Массовое ДТП, визит нового полпреда в Тагил, очереди в шиномонтаж и взлетевшие цены

Posted 10 октября 2024, 17:05
Published 10 октября 2024, 17:05
Modified 10 октября 2024, 17:07
Updated 10 октября 2024, 17:07
На улице Циолковского в Нижнем Тагиле столкнулись несколько автомобилей — пострадало как минимум четыре машины. Причиной мог стать сильный снег, который накрыл город 10 октября. На путепроводе сразу же образовалась большая пробка.
Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле должен был посетить новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Кортеж полпреда, который направлялся на оборонное предприятие, заметили в Екатеринбурге. В начале года стратегическое предприятие ОПК в городе посетил президент Владимир Путин.
В Екатеринбурге автосервисы и салоны шиномонтажа не справляются с наплывом желающим сменить летнюю резину на зимнюю — очередь расписана на пару недель вперед. Данная услуга обойдется екатеринбуржцам от 1300 до 4000 рублей в зависимости от марки машины и от расценок компании.
Нижний Тагил и всю Свердловскую область накрыли сильнейшие магнитные бури — более 8 баллов. Геомагнитный шторм продлится пару дней и начнет утихать только 12 октября. Бури были спровоцированы сильнейшими вспышками на Солнце, которые произошли несколько дней назад.
В Свердловской области в первую неделю октября взлетели в цене некоторые продукты. В частности, подорожали сливочное масло, маргарин, соль и чай. Однако наряду с этим в регионе продолжается сезонное падение цен на овощи — картофель, капусту и свеклу.