tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2024, 17:05

Published 10 октября 2024, 17:05

Modified 10 октября 2024, 17:07

Updated 10 октября 2024, 17:07

Массовое ДТП, визит нового полпреда в Тагил, очереди в шиномонтаж и взлетевшие цены

Массовое ДТП, визит нового полпреда в Тагил, очереди в шиномонтаж и взлетевшие цены

10 октября 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле произошло массовое ДТП, причиной которого мог стать снегопад. Артем Жога посетит Уралвагонзавод. В Екатеринбурге очереди в шиномонтаж растянулись на несколько недель. На Тагил обрушилась очередная магнитная буря. В Свердловской области подорожали некоторые продукты. Итоги за 10 октября.

На улице Циолковского в Нижнем Тагиле столкнулись несколько автомобилей — пострадало как минимум четыре машины. Причиной мог стать сильный снег, который накрыл город 10 октября. На путепроводе сразу же образовалась большая пробка.

Снегопад или спешка? На мосту в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП
Узнать подробнее

Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле должен был посетить новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Кортеж полпреда, который направлялся на оборонное предприятие, заметили в Екатеринбурге. В начале года стратегическое предприятие ОПК в городе посетил президент Владимир Путин.

В Нижний Тагил едет новый полпред УрФО Артем Жога
Узнать подробнее

В Екатеринбурге автосервисы и салоны шиномонтажа не справляются с наплывом желающим сменить летнюю резину на зимнюю — очередь расписана на пару недель вперед. Данная услуга обойдется екатеринбуржцам от 1300 до 4000 рублей в зависимости от марки машины и от расценок компании.

В Екатеринбурге очереди на шиномонтаж расписаны на несколько недель вперед
Узнать подробнее

Нижний Тагил и всю Свердловскую область накрыли сильнейшие магнитные бури — более 8 баллов. Геомагнитный шторм продлится пару дней и начнет утихать только 12 октября. Бури были спровоцированы сильнейшими вспышками на Солнце, которые произошли несколько дней назад.

Магнитный шторм обрушился на Нижний Тагил
Узнать подробнее

В Свердловской области в первую неделю октября взлетели в цене некоторые продукты. В частности, подорожали сливочное масло, маргарин, соль и чай. Однако наряду с этим в регионе продолжается сезонное падение цен на овощи — картофель, капусту и свеклу.

Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленныхВ Нижнем Тагиле мотоцикл и автомобиль не поделили дорогуДТП с участием трамвая произошло в центре Нижнего Тагила утром 11 сентября
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#ДТП#Свердловская область#Продукты#Очередь#Снегопад#Массовое дтп#Уралвагонзавод#Подорожание#Полпред#Шиномонтаж#Екатеринбург#Магнитные бури#Артем Жога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика