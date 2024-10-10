Массовое ДТП, визит нового полпреда в Тагил, очереди в шиномонтаж и взлетевшие цены

В Екатеринбурге автосервисы и салоны шиномонтажа не справляются с наплывом желающим сменить летнюю резину на зимнюю — очередь расписана на пару недель вперед. Данная услуга обойдется екатеринбуржцам от 1300 до 4000 рублей в зависимости от марки машины и от расценок компании.