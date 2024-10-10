Мелкие осколки от разбитой тарелки собираю только так: пол чистый и пятки целы

Posted 10 октября, 10:38
Published 10 октября, 10:38
Modified 10 октября, 10:40
Updated 10 октября, 10:40
Самое неприятное, когда разбивается тарелка или чашка, это шквал из осколков: они разлетаются в радиусе нескольких метров, искать их приходится по всей кухне. Хуже всего дела обстоят, если посуда падает на очень твердую поверхность — например, плитку.
Приступайте к уборке немедленно. На ноги обязательно наденьте тапки, чтобы случайно не пораниться стеклом. На кухне не должно быть детей и домашних животных. В первую очередь уберите крупные осколки. Их можно собрать руками, однако действуйте очень аккуратно, так как края осколков могут быть очень острыми. Руки желательно защитить толстыми перчатками, также можно использовать кухонную прихватку или полотенце.
Складывать осколки в обычный мусорный пакет нельзя — он порвется. Лучше заверните их в газету и поместите в тройной пакет или ведро. Далее в битву вступают веник и совок, если речь идет о гладком покрытии, и пылесос, если на кухне у вас постелен половик или ковер. Подметайте пол очень аккуратно, не размахивайте веником, чтобы стекло не разлеталось по всей кухне. Если ковер небольшой, то его лучше вытрясти. Если сделать это невозможно, то пропылесосьте. Но важно помнить, что использовать пылесос с гибким шлангом нельзя — стекло может воткнуться внутри и повредить его.
После того, как все видимые осколки собраны, тщательно подметите или пропылесосьте пол на кухне. После этого может показаться, что задача выполнена, но это не так. Теперь нам нужно собрать невидимые глазу осколки. Внимательно осмотрите пол, используя фонарик.
Лучше всего использовать светодиодный фонарик или фонарик на вашем смартфоне, чтобы вы могли направлять его под углом к поверхности. Стекло будет блестеть на свету, — советуют эксперты портала по домоводству thespruce.com.
Для сбора мельчайших осколков можно использовать:
После этого необходимо вымыть пол мокрой тряпкой. Если какие-то осколки остались, они прилипнут к тряпке. Также не забудьте отряхнуть подошву обуви, в которой вы занимались уборкой — иначе мелкие частички стекла разнесутся по всей квартире.
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