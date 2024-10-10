Мелкие осколки от разбитой тарелки собираю только так: пол чистый и пятки целы

Складывать осколки в обычный мусорный пакет нельзя — он порвется. Лучше заверните их в газету и поместите в тройной пакет или ведро. Далее в битву вступают веник и совок, если речь идет о гладком покрытии, и пылесос, если на кухне у вас постелен половик или ковер. Подметайте пол очень аккуратно, не размахивайте веником, чтобы стекло не разлеталось по всей кухне. Если ковер небольшой, то его лучше вытрясти. Если сделать это невозможно, то пропылесосьте. Но важно помнить, что использовать пылесос с гибким шлангом нельзя — стекло может воткнуться внутри и повредить его.