На полях РЭФ-2024 РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО

Как уточнил замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, на выставке были представлены маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО. Также был показан мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов, и мусоровоз для обычных контейнеров, который также может использовать установленный на корпусе кран-манипулятор для контейнеров заглубленного типа, или контейнеров типа «колокольчик».