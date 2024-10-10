На полях РЭФ-2024 РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО

Posted 10 октября, 16:06
Published 10 октября, 16:06
Modified 10 октября, 16:06
Updated 10 октября, 16:06
Сегодня в России работает 23,6 тысячи единиц специальной техники для вывоза ТКО, однако все равно существует ее нехватка. Потребность в мусоровозах составляет 3 286 единиц. Необходимо, чтобы обновленный парк отвечал требованиям современного города вне зависимости от того, расположен ли он на юге страны или на севере. Такое заявление сделал генеральный директор Российского экологического форума (РЭО) Денис Буцаев, передает gorod55.ru.
«На РЭФ была представлена техника, которая отвечает этим вызовам», — добавил он.
На форуме показали самые часто встречающиеся у регоператоров образцы мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с отходами для их последующего транспортирования.
Как уточнил замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, на выставке были представлены маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО. Также был показан мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов, и мусоровоз для обычных контейнеров, который также может использовать установленный на корпусе кран-манипулятор для контейнеров заглубленного типа, или контейнеров типа «колокольчик».
Напомним, в этом году РЭФ проходил 7–9 октября в Подмосковье. Его проведением занимались РЭО, Правительство РФ и Минприроды России.