На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры поделились опытом экопросвещения россиян

Posted 10 октября, 14:40
Published 10 октября, 14:40
Modified 10 октября, 14:40
Updated 10 октября, 14:40
По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, как в мегаполисах, так и в малых населенных пунктах регионов нашей страны реализуется множество разноуровневых экологических проектов различной тематики. Таким образом, уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла повышается с каждым днем. Участниками таких проектов являются волонтеры и компании из отрасли обращения с отходами, которые в ходе РЭФ нашли точки соприкосновения, чтобы объединить усилия для дальнейшей работы с населением.
Эксперты сферы обращения с отходами обменялись опытом эффективных практик экопросвещения граждан. Они обсудили действующие инструменты и представили методики, повышающие уровень осведомленности и стимулирующие жителей нашей страны к ответственному отношению к окружающей среде. Эксперты договорились продолжать обмен опытом по завершении форума, пишет gorod55.ru.
Участие в сессии также принимали: руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, замгендиректора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экотренер Елена Микишева.
Учредитель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова выступила в качестве модератора мероприятия.
В 2024 году Российский экологический форум состоялся 7–9 октября и включал в себя молодежный день и деловую программу. Организаторами события стали РЭО, Правительство России и Минприроды Российской Федерации.