На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры поделились опытом экопросвещения россиян

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, как в мегаполисах, так и в малых населенных пунктах регионов нашей страны реализуется множество разноуровневых экологических проектов различной тематики. Таким образом, уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла повышается с каждым днем. Участниками таких проектов являются волонтеры и компании из отрасли обращения с отходами, которые в ходе РЭФ нашли точки соприкосновения, чтобы объединить усилия для дальнейшей работы с населением.