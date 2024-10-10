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Posted 10 октября, 11:20

Published 10 октября, 11:20

Modified 10 октября, 11:22

Updated 10 октября, 11:22

Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешивать

Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешивать

10 октября 2024, 11:20
Фото: Photo by Ries Bosch on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Часто садоводы в погоне за хорошим урожаем вносят в землю самые разные удобрения, надеясь добиться максимального эффекта. Однако смешивать подкормки разного типа нужно очень аккуратно, чтобы не погубить растения.

При использовании удобрений в сельском хозяйстве и садоводстве нужно учитывать, как они сочетаются друг с другом. В противном случае можно нанести непоправимый ущерб растениям.

Азотные и фосфорные удобрения

Одни из самых распространенных удобрений — аммиачная селитра (азот) и суперфосфат (фосфор) — вместе образуют нерастворимые соединения, нежелательные для усвоения растениями. Лучше всего применять их с интервалом в несколько дней.

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Калий и магний

Комбинированные удобрения, содержащие калий и магний, могут конкурировать за поглощение. Излишек калия может ухудшить усвоение магния, что приведет к дефициту последнего. Поэтому лучше вносить их в разные периоды.

Хлористый калий и кальциевая селитра

Смешивание может привести к образованию нерастворимых соединений, что ухудшает доступность калия, — отмечает автор канала «Моя дача. Сад и огород».

Тем не менее, обе подкормки важны для растений, поэтому сначала внесите в грунт калий, спустя неделю — кальциевую селитру.

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Сульфат аммония и азотная селитра

Смешивание этих двух удобрений может привести к токсичности для растений из-за избыточного содержания аммония. Лучше использовать их отдельно, чтобы избежать стресса у культур.

Органические и минеральные удобрения

Их часто используют вместе, но на самом деле это не самая лучшая идея: слишком большое количество органики затрудняет усвоение минералов. Например, при внесении больших доз компоста повышается риск связывания минеральных удобрений.

Пестициды и удобрения

Смешивание пестицидов с удобрениями может снизить их эффективность последних и привести к непредсказуемым химическим реакциям. В частности, некоторые пестициды попросту нейтрализуют действия удобрений, поэтому не используйте их одномоментно.

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