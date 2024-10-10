Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешивать

Posted 10 октября, 11:20
Published 10 октября, 11:20
Modified 10 октября, 11:22
Updated 10 октября, 11:22
При использовании удобрений в сельском хозяйстве и садоводстве нужно учитывать, как они сочетаются друг с другом. В противном случае можно нанести непоправимый ущерб растениям.
Одни из самых распространенных удобрений — аммиачная селитра (азот) и суперфосфат (фосфор) — вместе образуют нерастворимые соединения, нежелательные для усвоения растениями. Лучше всего применять их с интервалом в несколько дней.
Комбинированные удобрения, содержащие калий и магний, могут конкурировать за поглощение. Излишек калия может ухудшить усвоение магния, что приведет к дефициту последнего. Поэтому лучше вносить их в разные периоды.
Смешивание может привести к образованию нерастворимых соединений, что ухудшает доступность калия, — отмечает автор канала «Моя дача. Сад и огород».
Тем не менее, обе подкормки важны для растений, поэтому сначала внесите в грунт калий, спустя неделю — кальциевую селитру.
Смешивание этих двух удобрений может привести к токсичности для растений из-за избыточного содержания аммония. Лучше использовать их отдельно, чтобы избежать стресса у культур.
Их часто используют вместе, но на самом деле это не самая лучшая идея: слишком большое количество органики затрудняет усвоение минералов. Например, при внесении больших доз компоста повышается риск связывания минеральных удобрений.
Смешивание пестицидов с удобрениями может снизить их эффективность последних и привести к непредсказуемым химическим реакциям. В частности, некоторые пестициды попросту нейтрализуют действия удобрений, поэтому не используйте их одномоментно.
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