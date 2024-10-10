Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета

Posted 10 октября, 14:06
Published 10 октября, 14:06
Modified 10 октября, 14:08
Updated 10 октября, 14:08
Несмотря на то, что пилотов самолета, летевшего рейсом Сочи — Екатеринбург пытались ослепить при помощи лазера, экипаж принял решение продолжить полет, пишет Aviaincident.
В сообщении говорится, что пилоты сообщили о попытке их ослепить в Ростовской зоне.
Самолет авиакомпании «Победа» прибыл в аэропорт назначения по расписанию — 10 октября в 3:30.
Ранее в аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером.