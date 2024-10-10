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Posted 10 октября, 14:06

Published 10 октября, 14:06

Modified 10 октября, 14:08

Updated 10 октября, 14:08

Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета

Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета

10 октября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
В окна самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, кто-то светил зеленым лазером.

Несмотря на то, что пилотов самолета, летевшего рейсом Сочи — Екатеринбург пытались ослепить при помощи лазера, экипаж принял решение продолжить полет, пишет Aviaincident.

В сообщении говорится, что пилоты сообщили о попытке их ослепить в Ростовской зоне.

Самолет авиакомпании «Победа» прибыл в аэропорт назначения по расписанию — 10 октября в 3:30.

Ранее в аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Самолет#Полет#Екатеринбург#Инцидент
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