Несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки

Posted 10 октября, 06:33
Published 10 октября, 06:33
Modified 10 октября, 06:35
Updated 10 октября, 06:35
По итогам проверки Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений: антисанитария, отсутствие медосмотров у поваров и признаки подделки в медкнижках сотрудников, пишет Е1.
После этого в заведение прибыли приставы и вручили требование о том, чтобы на протяжении месяца деятельность организации была приостановлена. Оборудование и вход были опечатаны.
Напомним, роллами отравился 14-летний подросток. Ему стало плохо ночью 4 октября, в результате его отвезли в медучреждение.
Кроме того, в другой семье после употребления роллов заболели сальмонеллезом мать и 9-летний ребенок. Еще у нескольких человек выявили кишечную инфекцию.