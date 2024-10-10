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Posted 10 октября, 06:33

Published 10 октября, 06:33

Modified 10 октября, 06:35

Updated 10 октября, 06:35

Несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки

Несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки

10 октября 2024, 06:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закрыли службу доставки роллов «Быстрый лось» на 30 суток после того, как отравились несколько их клиентов.

По итогам проверки Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений: антисанитария, отсутствие медосмотров у поваров и признаки подделки в медкнижках сотрудников, пишет Е1.

После этого в заведение прибыли приставы и вручили требование о том, чтобы на протяжении месяца деятельность организации была приостановлена. Оборудование и вход были опечатаны.

Напомним, роллами отравился 14-летний подросток. Ему стало плохо ночью 4 октября, в результате его отвезли в медучреждение.

Кроме того, в другой семье после употребления роллов заболели сальмонеллезом мать и 9-летний ребенок. Еще у нескольких человек выявили кишечную инфекцию.

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