tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2024, 15:55

Published 10 октября 2024, 15:55

Modified 10 октября 2024, 15:57

Updated 10 октября 2024, 15:57

Осы на даче больше не потревожат: вот как безопасно уничтожить гнезда

Осы на даче больше не потревожат: вот как безопасно уничтожить гнезда

10 октября 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если в саду заводятся осы, то работы на участке практически останавливаются. Маленькие полосатые хищницы больно жалят, охраняя территорию, которую считают своей. Но человеку на помощь придет смекалка и простые средства.

Уничтожение осиного гнезда на дачном участке требует осторожности и соблюдения определенных правил безопасности, так как осы могут быть агрессивными, особенно если почувствуют угрозу.

Если осы заполонили сад, найдите их гнездо. Оно может располагаться в самых неожиданных местах — на плодовых деревьях, под карнизами окон, под навесами. Некоторые виды ос строят себе дома прямо в земле.

Как отвадить кротов и слепышей с дачного участка: два гуманных способа
Узнать подробнее

Лучшее время для уничтожения гнезда — раннее утро или вечер, когда осы менее активны. Это связано с тем, что в это время суток температура ниже, и большинство насекомых находятся внутри гнезда. Наденьте защитную одежду: брюки и рубашку с длинными рукавами, перчатки, маску или респиратор, голову закройте шапкой или капюшоном.

Уничтожать осиные гнезда можно несколькими способами:

  • С помощью специальных инсектицидов. В продаже имеется широкий выбор химических средств, которые навсегда отвадят ос от вашего участка. Минус спреев — в их токсичности, поэтому при обработке лучше находится на некотором расстоянии, респиратор обязателен. Встаньте подальше от гнезда и распылите средство из аэрозоля. Некоторые флакончики имеют функцию длинной струи — это позволит вам находиться на безопасном расстоянии.
  • С помощью жидкости для мытья посуды.
Смешайте две столовые ложки средства для мытья посуды и одну чашку воды во флаконе с распылителем. Перед использованием хорошо встряхните флакон и смочите гнездо. Смесь задушит ос, убивая их мгновенно, — рекомендуют эксперты портала о домоводстве thespruce.com.
  • С помощью эфирных масел. Сначала приготовьте смесь с использование геля для мытья посуды, а затем добавьте в нее несколько капель масла мяты, гвоздики, герани и лемонграсса. Обработайте осиные гнезда. Насекомые не переносят эти ароматы, поэтому сами улетят подобру-поздорову.
Подходит к осиному гнезду нужно с предельной осторожностью, так как несколько укусов могут вызвать сильную аллергию
Подходит к осиному гнезду нужно с предельной осторожностью, так как несколько укусов могут вызвать сильную аллергию. Фото: 1MI

Спустя 5-6 часов можно приступить к удалению гнезда. Убедитесь, что насекомые покинули гнездо, а затем с помощью длинных инструментов (например, лопаты или палки) аккуратно снимите его, поместите его в мешок для мусора и выбросьте его как можно дальше от вашего участка. Лучше сжечь или закопать его на месте, чтобы избежать возвращения ос.

После уничтожения гнезда проведите осмотр вашего участка. Закройте все потенциальные места, где могут строиться новые гнезда (щели в стенах, под крышей, в деревьях). Периодически проверяйте свой участок на наличие новых гнезд, особенно весной и летом. Если вы не уверены в своих силах или гнездо слишком большое и опасное, лучше обратиться за помощью к специалистам по борьбе с насекомыми.

Ранее эксперты рассказали, каких насекомых-вредителей можно прогнать с участка с помощью закопанной тряпки с керосином.

Прожорливые и омерзительные: как легко вывести слизней на дачном участке
Узнать подробнее
Читайте также:
От этого запаха у мышей глаза на лоб вылезут: в своем погребе вы их больше не найдетеОсенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогуВредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осенью
#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Уничтожение#Дача#Насекомые#Вредители#Гнездо#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика