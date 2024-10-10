Осы на даче больше не потревожат: вот как безопасно уничтожить гнезда

Posted 10 октября 2024, 15:55
Published 10 октября 2024, 15:55
Modified 10 октября 2024, 15:57
Updated 10 октября 2024, 15:57
Уничтожение осиного гнезда на дачном участке требует осторожности и соблюдения определенных правил безопасности, так как осы могут быть агрессивными, особенно если почувствуют угрозу.
Если осы заполонили сад, найдите их гнездо. Оно может располагаться в самых неожиданных местах — на плодовых деревьях, под карнизами окон, под навесами. Некоторые виды ос строят себе дома прямо в земле.
Лучшее время для уничтожения гнезда — раннее утро или вечер, когда осы менее активны. Это связано с тем, что в это время суток температура ниже, и большинство насекомых находятся внутри гнезда. Наденьте защитную одежду: брюки и рубашку с длинными рукавами, перчатки, маску или респиратор, голову закройте шапкой или капюшоном.
Уничтожать осиные гнезда можно несколькими способами:
Смешайте две столовые ложки средства для мытья посуды и одну чашку воды во флаконе с распылителем. Перед использованием хорошо встряхните флакон и смочите гнездо. Смесь задушит ос, убивая их мгновенно, — рекомендуют эксперты портала о домоводстве thespruce.com.
Спустя 5-6 часов можно приступить к удалению гнезда. Убедитесь, что насекомые покинули гнездо, а затем с помощью длинных инструментов (например, лопаты или палки) аккуратно снимите его, поместите его в мешок для мусора и выбросьте его как можно дальше от вашего участка. Лучше сжечь или закопать его на месте, чтобы избежать возвращения ос.
После уничтожения гнезда проведите осмотр вашего участка. Закройте все потенциальные места, где могут строиться новые гнезда (щели в стенах, под крышей, в деревьях). Периодически проверяйте свой участок на наличие новых гнезд, особенно весной и летом. Если вы не уверены в своих силах или гнездо слишком большое и опасное, лучше обратиться за помощью к специалистам по борьбе с насекомыми.
Ранее эксперты рассказали, каких насекомых-вредителей можно прогнать с участка с помощью закопанной тряпки с керосином.