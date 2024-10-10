Осы на даче больше не потревожат: вот как безопасно уничтожить гнезда

После уничтожения гнезда проведите осмотр вашего участка. Закройте все потенциальные места, где могут строиться новые гнезда (щели в стенах, под крышей, в деревьях). Периодически проверяйте свой участок на наличие новых гнезд, особенно весной и летом. Если вы не уверены в своих силах или гнездо слишком большое и опасное, лучше обратиться за помощью к специалистам по борьбе с насекомыми.