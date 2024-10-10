Полотенца хрустят от свежести, как в лучших отелях: лайфхак от французских хозяек

Смешиваем все ингредиенты в большой емкости, подходящей для кипячения, — баке, ведре или большой кастрюле. Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимального уровня. Замоченные полотенца отжимаем и отправляем в кипяток. Затем выключаем огонь, а емкость закрываем крышкой, чтобы наш раствор остывал как можно медленнее. Можно оставить полотенца на ночь — к утру они точно остынут.