Полотенца хрустят от свежести, как в лучших отелях: лайфхак от французских хозяек

Posted 10 октября, 09:12
Published 10 октября, 09:12
Modified 10 октября, 09:14
Updated 10 октября, 09:14
Грязные и застиранные полотенца нужно предварительно замочить в теплой мыльной воде и оставить примерно на полчаса. Тем временем приготовим специальный волшебный раствор. Говорят, что именно так жирные кухонные салфетки и полотенца стирают француженки. Однако ничто не мешает воспользоваться этим простым советом и нам.
Пока полотенца отмокают, приготовьте специальный раствор. Нам понадобятся:
Не пугаемся растительного масла! Поскольку оно является хорошим растворителем, именно его присутствие способствует выведению большинства пятен! — отмечает автор канала «Кухмастер».
Смешиваем все ингредиенты в большой емкости, подходящей для кипячения, — баке, ведре или большой кастрюле. Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимального уровня. Замоченные полотенца отжимаем и отправляем в кипяток. Затем выключаем огонь, а емкость закрываем крышкой, чтобы наш раствор остывал как можно медленнее. Можно оставить полотенца на ночь — к утру они точно остынут.
Далее вынимаем, отжимаем и отправляем в стиральную машинку. Выбирайте режим, которым пользуетесь обычно. После стирки развесьте полотенца. Вы убедитесь в том, что желтые пятна отстирались, а белые полотенца вернули свой первоначальный цвет.
После того, как полотенца высохнут, прогладьте их с использованием крахмального раствора. Его готовят из расчета одна столовая ложка крахмала на два стакана холодной воды (можно использовать картофельный или кукурузный крахмал). Размешайте раствор, чтобы растворились все комочки, и перелейте в дозатор-спрей. Полотенце разложите на гладильной доске, опрыскайте и прогладьте.
Результат вас поразит. А французские хозяйки позавидовали бы, увидев плоды ваших трудов.
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