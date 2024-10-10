tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 09:12

Published 10 октября, 09:12

Modified 10 октября, 09:14

Updated 10 октября, 09:14

Полотенца хрустят от свежести, как в лучших отелях: лайфхак от французских хозяек

Полотенца хрустят от свежести, как в лучших отелях: лайфхак от французских хозяек

10 октября 2024, 09:12
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Если ваши полотенца стали серыми и некрасивыми, а от запаха жира не спасает даже стирка с кипячением, попробуйте воспользоваться секретным способом французских хозяек. Обещаем, что ваши полотенца после этого будут чище, чем в самых дорогих отелях.

Грязные и застиранные полотенца нужно предварительно замочить в теплой мыльной воде и оставить примерно на полчаса. Тем временем приготовим специальный волшебный раствор. Говорят, что именно так жирные кухонные салфетки и полотенца стирают француженки. Однако ничто не мешает воспользоваться этим простым советом и нам.

Старые жесткие полотенца перестанут царапать тело: поможет одна ложка этого средства
Узнать подробнее

Пока полотенца отмокают, приготовьте специальный раствор. Нам понадобятся:

  • вода — 5 литров;
  • любой жидкий или сухой отбеливатель — 2 столовые ложки;
  • стиральный порошок — 2 столовые ложки;
  • рафинированное растительное масло — 2 столовые ложки.
Не пугаемся растительного масла! Поскольку оно является хорошим растворителем, именно его присутствие способствует выведению большинства пятен! — отмечает автор канала «Кухмастер».

Смешиваем все ингредиенты в большой емкости, подходящей для кипячения, — баке, ведре или большой кастрюле. Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимального уровня. Замоченные полотенца отжимаем и отправляем в кипяток. Затем выключаем огонь, а емкость закрываем крышкой, чтобы наш раствор остывал как можно медленнее. Можно оставить полотенца на ночь — к утру они точно остынут.

Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести
Узнать подробнее

Далее вынимаем, отжимаем и отправляем в стиральную машинку. Выбирайте режим, которым пользуетесь обычно. После стирки развесьте полотенца. Вы убедитесь в том, что желтые пятна отстирались, а белые полотенца вернули свой первоначальный цвет.

После того, как полотенца высохнут, прогладьте их с использованием крахмального раствора. Его готовят из расчета одна столовая ложка крахмала на два стакана холодной воды (можно использовать картофельный или кукурузный крахмал). Размешайте раствор, чтобы растворились все комочки, и перелейте в дозатор-спрей. Полотенце разложите на гладильной доске, опрыскайте и прогладьте.

Результат вас поразит. А французские хозяйки позавидовали бы, увидев плоды ваших трудов.

Ранее эксперты поделились советами по стирке пуховиков в домашних условиях.

Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла
Узнать подробнее
Читайте также:
Жирные пятна с кухонных полотенец убираю за полчаса: руками тереть не нужноНе махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стиркеДом сияет, а огород цветет: необычные способы использования пищевой соды в быту
#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Дом#Окружающая среда#Полотенца#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь