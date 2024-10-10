Полпред Артем Жога предложил чиновникам вместо отпуска ездить на Донбасс

Жога сказал, что всем регионам стоит принять опыт ХМАО, где существует проект «Доброслужащий». Проект предусматривает, что госслужащие вместо отпуска поедут трудиться на Донбасс: помогать местным жителям, работать в больницах, раздавать гуманитарную помощь, пишет ИА «Новый день».