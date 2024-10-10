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Posted 10 октября, 14:52

Published 10 октября, 14:52

Modified 10 октября, 14:54

Updated 10 октября, 14:54

Полпред Артем Жога предложил чиновникам вместо отпуска ездить на Донбасс

Полпред Артем Жога предложил чиновникам вместо отпуска ездить на Донбасс

10 октября 2024, 14:52
Фото: 1MI
Представитель президента РФ Артем Жога предложил государственным служащим не ездить в отпуск, а ездить на Донбасс помогать местным жителям.

Жога сказал, что всем регионам стоит принять опыт ХМАО, где существует проект «Доброслужащий». Проект предусматривает, что госслужащие вместо отпуска поедут трудиться на Донбасс: помогать местным жителям, работать в больницах, раздавать гуманитарную помощь, пишет ИА «Новый день».

Чиновник отметил, что такой опыт позволит каждому внести свой вклад в Победу и продемонстрировать свою ответственность.

Напомним, что в Екатеринбурге депутат Александр Колесников заявил, что некоторую часть детских лагерей стоит закрыть ради экономии.

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