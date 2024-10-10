Полпред Артем Жога предложил чиновникам вместо отпуска ездить на Донбасс

Posted 10 октября, 14:52
Published 10 октября, 14:52
Modified 10 октября, 14:54
Updated 10 октября, 14:54
Жога сказал, что всем регионам стоит принять опыт ХМАО, где существует проект «Доброслужащий». Проект предусматривает, что госслужащие вместо отпуска поедут трудиться на Донбасс: помогать местным жителям, работать в больницах, раздавать гуманитарную помощь, пишет ИА «Новый день».
Чиновник отметил, что такой опыт позволит каждому внести свой вклад в Победу и продемонстрировать свою ответственность.
Напомним, что в Екатеринбурге депутат Александр Колесников заявил, что некоторую часть детских лагерей стоит закрыть ради экономии.