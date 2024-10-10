Появились подробности об избитом школьнике в Нижнем Тагиле

Posted 10 октября, 10:32
Published 10 октября, 10:32
Modified 10 октября, 10:34
Updated 10 октября, 10:34
Конфликтная ситуация между шестью четвероклассниками школы №13 произошла во внеучебное время за территорией школы. На следующий день, 9 октября 2024 года, всех драчунов и пострадавшего вместе с родителями пригласили на беседу, выяснила редакция TagilCity.ru.
Теперь в школе предстоит профилактическая работа в классе со всеми учениками. Также проверку по поводу избиения проводят в правоохранительных органах и разбираются в причинах ссоры.
Напомним, ранее стало известно, что пострадавшему ребенку в Нижнем Тагиле после драки пришлось вызывать скорую помощь.