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Posted 10 октября, 10:32

Published 10 октября, 10:32

Modified 10 октября, 10:34

Updated 10 октября, 10:34

Появились подробности об избитом школьнике в Нижнем Тагиле

Появились подробности об избитом школьнике в Нижнем Тагиле

10 октября 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле установлены все участники драки, в которой пять четвероклассников избили сверстника. Проводится проверка.

Конфликтная ситуация между шестью четвероклассниками школы №13 произошла во внеучебное время за территорией школы. На следующий день, 9 октября 2024 года, всех драчунов и пострадавшего вместе с родителями пригласили на беседу, выяснила редакция TagilCity.ru.

Теперь в школе предстоит профилактическая работа в классе со всеми учениками. Также проверку по поводу избиения проводят в правоохранительных органах и разбираются в причинах ссоры.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшему ребенку в Нижнем Тагиле после драки пришлось вызывать скорую помощь.

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