Появились подробности об избитом школьнике в Нижнем Тагиле

Конфликтная ситуация между шестью четвероклассниками школы №13 произошла во внеучебное время за территорией школы. На следующий день, 9 октября 2024 года, всех драчунов и пострадавшего вместе с родителями пригласили на беседу, выяснила редакция TagilCity.ru.