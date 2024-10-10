Предприятие ЖКХ в Алапаевске задержало сотрудникам более 9 млн рублей

Posted 10 октября, 03:15
Published 10 октября, 03:15
Modified 10 октября, 03:17
Updated 10 октября, 03:17
Такая сумма образовалась с начала весны до конца лета 2024 года. Прокуратура внесла представление о ликвидации нарушений главе «Коммунальных сетей» и руководителю муниципальной образовательной организации «Алапаевское», рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Для того, чтобы оплатить задолженность, мэрия и учредитель предоставили денежные средства в качестве субсидии, благодаря чему задолженность была выплачена.
Напомним, в Асбесте компания выплатит бывшей сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате.