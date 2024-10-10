Предприятие ЖКХ в Алапаевске задержало сотрудникам более 9 млн рублей

Такая сумма образовалась с начала весны до конца лета 2024 года. Прокуратура внесла представление о ликвидации нарушений главе «Коммунальных сетей» и руководителю муниципальной образовательной организации «Алапаевское», рассказали в пресс-службе областного ведомства.