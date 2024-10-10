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Posted 10 октября, 03:15

Published 10 октября, 03:15

Modified 10 октября, 03:17

Updated 10 октября, 03:17

Предприятие ЖКХ в Алапаевске задержало сотрудникам более 9 млн рублей

Предприятие ЖКХ в Алапаевске задержало сотрудникам более 9 млн рублей

10 октября 2024, 03:15
Фото: 1MI
В Алапаевске организация ЖКХ имеет задолженность перед сотрудниками, размер которой превышает девять миллионов рублей.

Такая сумма образовалась с начала весны до конца лета 2024 года. Прокуратура внесла представление о ликвидации нарушений главе «Коммунальных сетей» и руководителю муниципальной образовательной организации «Алапаевское», рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Для того, чтобы оплатить задолженность, мэрия и учредитель предоставили денежные средства в качестве субсидии, благодаря чему задолженность была выплачена.

Напомним, в Асбесте компания выплатит бывшей сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Деньги#Зарплата#ЖКХ#Долги#Задолженность#Сотрудники#Екатеринбург
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