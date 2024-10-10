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Posted 10 октября, 03:25

Published 10 октября, 03:25

Modified 10 октября, 03:27

Updated 10 октября, 03:27

Пятеро школьников избили сверстника в Нижнем Тагиле

Пятеро школьников избили сверстника в Нижнем Тагиле

10 октября 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пятеро учеников четвертого класса напали на 10-летнего мальчика и избили его. Происшествие случилось 8 октября 2024 года.

Компания подстерегла мальчика во дворе после уроков и набросились на него. Сообщается, что причиной нападения стали прежние ссоры между ними, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Злоумышленников спугнул прохожий. Когда пострадавший ребенок пришел домой, ему вызвали скорую помощь. В полиции начали проверку по факту случившегося.

Напомним, 14 сентября 2024 года в Асбесте подросток избил школьника из-за его прически. Пострадавший после этого оказался в больнице.

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