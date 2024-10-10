Пятеро школьников избили сверстника в Нижнем Тагиле

Posted 10 октября, 03:25
Published 10 октября, 03:25
Modified 10 октября, 03:27
Updated 10 октября, 03:27
Компания подстерегла мальчика во дворе после уроков и набросились на него. Сообщается, что причиной нападения стали прежние ссоры между ними, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Злоумышленников спугнул прохожий. Когда пострадавший ребенок пришел домой, ему вызвали скорую помощь. В полиции начали проверку по факту случившегося.
Напомним, 14 сентября 2024 года в Асбесте подросток избил школьника из-за его прически. Пострадавший после этого оказался в больнице.