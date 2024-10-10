Школьник в Новом Уренгое выстрелил в одноклассницу из пневмата

Posted 10 октября, 09:38
Published 10 октября, 09:38
Modified 10 октября, 09:40
Updated 10 октября, 09:40
Сообщается, что школьник приобрел оружие в интернете и взял его с собой в школу. Во время учебного дня он случайно нажал на курок. Пуля, отскочив от пола, попала в его одноклассницу, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Девочку обследовали медики. Опасности ее жизни нет. В полиции организовали проверку по факту инцидента.
Напомним, 18 сентября 2024 года в Екатеринбурге ученик шестого класса принес в школу пневматическое оружие и сделал выстрел в туалете. Пострадавших нет.