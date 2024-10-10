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Posted 10 октября, 09:38

Published 10 октября, 09:38

Modified 10 октября, 09:40

Updated 10 октября, 09:40

Школьник в Новом Уренгое выстрелил в одноклассницу из пневмата

Школьник в Новом Уренгое выстрелил в одноклассницу из пневмата

10 октября 2024, 09:38
Фото: 1MI
В Новом Уренгое подросток случайно сделал выстрел в одноклассницу из пневматического оружия.

Сообщается, что школьник приобрел оружие в интернете и взял его с собой в школу. Во время учебного дня он случайно нажал на курок. Пуля, отскочив от пола, попала в его одноклассницу, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Девочку обследовали медики. Опасности ее жизни нет. В полиции организовали проверку по факту инцидента.

Напомним, 18 сентября 2024 года в Екатеринбурге ученик шестого класса принес в школу пневматическое оружие и сделал выстрел в туалете. Пострадавших нет.

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