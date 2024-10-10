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Posted 10 октября, 05:41

Published 10 октября, 05:41

Modified 10 октября, 05:43

Updated 10 октября, 05:43

Школьника в Екатеринбурге избили после месяца травли

Школьника в Екатеринбурге избили после месяца травли

10 октября 2024, 05:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ученики шестого класса издевались над одноклассником и избили его.

Ранее подросток подвергался травле со стороны одноклассников, а некоторое время назад его избили. Обстоятельства конфликта в настоящий момент не сообщаются, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Известно, что при этом бездействовали должностные лица системы образования и сотрудники правоохранительных органов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения школьника.

Доложит об установленных обстоятельствах ЧП исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко.

Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле несколько подростков избили сверстника около школы после уроков.

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