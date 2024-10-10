Школьника в Екатеринбурге избили после месяца травли

Posted 10 октября, 05:41
Published 10 октября, 05:41
Modified 10 октября, 05:43
Updated 10 октября, 05:43
Ранее подросток подвергался травле со стороны одноклассников, а некоторое время назад его избили. Обстоятельства конфликта в настоящий момент не сообщаются, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Известно, что при этом бездействовали должностные лица системы образования и сотрудники правоохранительных органов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения школьника.
Доложит об установленных обстоятельствах ЧП исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко.
Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле несколько подростков избили сверстника около школы после уроков.