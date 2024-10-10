tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 10:31

Published 10 октября, 10:31

Modified 10 октября, 10:33

Updated 10 октября, 10:33

СК в Нижнем Тагиле проводит проверку после нападения школьников на сверстника

СК в Нижнем Тагиле проводит проверку после нападения школьников на сверстника

10 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудники Следкома организовали проверку после нападения компании подростков на 10-летнего мальчика.

Во время проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы, установят степень тяжести вреда, а также потребуется характеристика на нападавших, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По результатам проведенных мероприятий будет дана правовая оценка, а следствие СК примет соответствующее решение.

Напомним, компания избила школьника 8 октября 2024 года. Известно, что подростки напали на него из-за давних конфликтов.

Школьника в Екатеринбурге избили после месяца травли
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятеро школьников избили сверстника в Нижнем ТагилеПодростки в Екатеринбурге нападают на бомжейПодростки напали на репетитора и пытались его ограбить в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Проверка#Избиение#Школьники#Подростки#Криминал#Нападение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
Подпишитесь