СК в Нижнем Тагиле проводит проверку после нападения школьников на сверстника

Posted 10 октября, 10:31
Published 10 октября, 10:31
Modified 10 октября, 10:33
Updated 10 октября, 10:33
Во время проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы, установят степень тяжести вреда, а также потребуется характеристика на нападавших, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
По результатам проведенных мероприятий будет дана правовая оценка, а следствие СК примет соответствующее решение.
Напомним, компания избила школьника 8 октября 2024 года. Известно, что подростки напали на него из-за давних конфликтов.