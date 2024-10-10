Снегопад или спешка? На мосту в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП

Posted 10 октября, 11:25
Published 10 октября, 11:25
Modified 10 октября, 11:49
Updated 10 октября, 11:49
Очевидцы аварии сообщают, что из-за аварии с участием нескольких автомобилей, на путепроводе образовалась пробка.
Среди пострадавших машин — BMW, Toyota, Renault и отечественные автомобили. По фотографии сложно сказать, кто стал зачинщиком аварии.
На месте 4-5 автомобилей. Может кто-то просто приехал постоять. Толпа мужчин, — рассказывают редакции читатели.
Более того, на месте пока нет сотрудников ДПС.
Добавим, что в Нижнем Тагиле продолжается снегопад. Почти за сутки уже выпало более 15 сантиметров снега. На дорогах образовалась каша, а во дворах, наоборот, проехать стало трудно.