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Posted 10 октября, 11:25

Published 10 октября, 11:25

Modified 10 октября, 11:49

Updated 10 октября, 11:49

В Нижнем Тагиле во время снегопада произошло массовое ДТП

Снегопад или спешка? На мосту в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП

10 октября 2024, 11:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле во время снегопада произошло массовое ДТП

Сюжет
Мост на Циолковского
Днем 10 октября в Нижнем Тагиле на мосту по улице Циолковского столкнулись автомобили. Авария произошла во время снегопада.

Очевидцы аварии сообщают, что из-за аварии с участием нескольких автомобилей, на путепроводе образовалась пробка.

Среди пострадавших машин — BMW, Toyota, Renault и отечественные автомобили. По фотографии сложно сказать, кто стал зачинщиком аварии.

На месте 4-5 автомобилей. Может кто-то просто приехал постоять. Толпа мужчин, — рассказывают редакции читатели.

Более того, на месте пока нет сотрудников ДПС.

Фото: tagilcity.ru

Добавим, что в Нижнем Тагиле продолжается снегопад. Почти за сутки уже выпало более 15 сантиметров снега. На дорогах образовалась каша, а во дворах, наоборот, проехать стало трудно.

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