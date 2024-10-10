Снегопад накрыл Свердловскую область

Posted 10 октября, 04:11
Published 10 октября, 04:11
Modified 10 октября, 04:13
Updated 10 октября, 04:13
В Нижнем Тагиле снегопад накрыл улицы на Вагонке, Вые, в центре, на ГГМ, Красном Камне и в других районах города. Утром 10 октября снег в городе продолжает идти.
За ночь высота выпавшего снега в городе достигла 7-8 сантиметров. Для уборки ночью вышли сотрудники коммунальных служб со снегоуборочной техникой, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем аккаунте в соцсетях.
Также снег выпал в Горноуральском ГО, Нижней Салде, Кушве, Махнево и Туринском ГО. На дороги области вышла снегоуборочная техника, рассказали в Департаменте информполитики региона.
Снегом также завалило Серовский тракт в районе Нижнего Тагила и Верхней Салды, из-за этого обстановка на дороге осложнена.
В ГИБДД предупредили автомобилистов о необходимости сменить резины на зимние, а также напомнили о том, что не следует превышать скорость, совершать опасные маневры и резко тормозить.
Напомним, 10 октября 2024 года в Свердловской области прогнозировался сильный снегопад, а также ветер, порывы которого могут достичь 17 метров.