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Posted 10 октября, 04:11

Published 10 октября, 04:11

Modified 10 октября, 04:13

Updated 10 октября, 04:13

Снегопад накрыл Свердловскую область

Снегопад накрыл Свердловскую область

10 октября 2024, 04:11
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»
В Свердловской области пошел снегопад. Осадки начались вечером 9 октября 2024 года.

В Нижнем Тагиле снегопад накрыл улицы на Вагонке, Вые, в центре, на ГГМ, Красном Камне и в других районах города. Утром 10 октября снег в городе продолжает идти.

За ночь высота выпавшего снега в городе достигла 7-8 сантиметров. Для уборки ночью вышли сотрудники коммунальных служб со снегоуборочной техникой, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем аккаунте в соцсетях.

Также снег выпал в Горноуральском ГО, Нижней Салде, Кушве, Махнево и Туринском ГО. На дороги области вышла снегоуборочная техника, рассказали в Департаменте информполитики региона.

Фото: tagilcity.ru

Снегом также завалило Серовский тракт в районе Нижнего Тагила и Верхней Салды, из-за этого обстановка на дороге осложнена.

В ГИБДД предупредили автомобилистов о необходимости сменить резины на зимние, а также напомнили о том, что не следует превышать скорость, совершать опасные маневры и резко тормозить.

Напомним, 10 октября 2024 года в Свердловской области прогнозировался сильный снегопад, а также ветер, порывы которого могут достичь 17 метров.

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