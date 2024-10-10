Снегопад в Нижнем Тагиле: как жители города и дорожники встретили снежное утро

По наблюдениям ОД «Тагил без ям», на улицах города дорожники не торопятся убирать снег, а решили дождаться окончания снегопада, которое прогнозируется примерно через два часа. Руководитель сообщества ВК сделал несколько скриншотов с городских камер, продемонстрировав, что техники на крупных перекрестках не видно.