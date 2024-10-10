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Posted 10 октября, 04:13

Published 10 октября, 04:13

Modified 10 октября, 04:15

Updated 10 октября, 04:15

В Нижнем Тагиле за ночь выпал снег

Снегопад в Нижнем Тагиле: как жители города и дорожники встретили снежное утро

10 октября 2024, 04:13
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле за ночь выпал снег

С вечера 9 октября в Нижнем Тагиле начался снегопад. TagilCity.ru узнал у дорожников, какая техника вышла на улицы города.

Уже вечером 9 октября на улицы города выпал небольшой слой снега. С течением времени ситуация только усугубилась.

Красиво, конечно, дети порадовались. А вот автомобилисты, видимо, не подготовились. Видели, как отечественная машина не может заехать в небольшую горку, — рассказала тагильчанка Ирина.

Автомобилисты в спешке очищают машины от снега. Несмотря на прогнозы синоптиков, некоторые не позаботились о наличии средств очистки от снега.

Всю машину завалило. А я не помню, куда положила щетку. В том сезоне покупала новую, — говорит редакции Анна.
Фото: tagilcity.ru

Во внутриквартальных территориях снег не вычищен. Тротуары пока тоже. На территории садика очистку от снега проводит местный дворник.

Фото: tagilcity.ru

По наблюдениям ОД «Тагил без ям», на улицах города дорожники не торопятся убирать снег, а решили дождаться окончания снегопада, которое прогнозируется примерно через два часа. Руководитель сообщества ВК сделал несколько скриншотов с городских камер, продемонстрировав, что техники на крупных перекрестках не видно.

Однако в беседе с корреспондентом TagilCity.ru директор «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что уборка в городе ведется. На борьбу с последователями снегопада вышли трактора и комбинированные дорожные машины. Количество выведенной техники руководитель не уточнил.

В «УБТ-сервис» сообщили, что на улицах Дзержинского района в ночь работали 12 единиц техники, а сейчас выведена 21 единица и еще 20 дорожников.

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