Снегопад в Нижнем Тагиле: как жители города и дорожники встретили снежное утро

Posted 10 октября, 04:13
Published 10 октября, 04:13
Modified 10 октября, 04:15
Updated 10 октября, 04:15
Уже вечером 9 октября на улицы города выпал небольшой слой снега. С течением времени ситуация только усугубилась.
Красиво, конечно, дети порадовались. А вот автомобилисты, видимо, не подготовились. Видели, как отечественная машина не может заехать в небольшую горку, — рассказала тагильчанка Ирина.
Автомобилисты в спешке очищают машины от снега. Несмотря на прогнозы синоптиков, некоторые не позаботились о наличии средств очистки от снега.
Всю машину завалило. А я не помню, куда положила щетку. В том сезоне покупала новую, — говорит редакции Анна.
Во внутриквартальных территориях снег не вычищен. Тротуары пока тоже. На территории садика очистку от снега проводит местный дворник.
По наблюдениям ОД «Тагил без ям», на улицах города дорожники не торопятся убирать снег, а решили дождаться окончания снегопада, которое прогнозируется примерно через два часа. Руководитель сообщества ВК сделал несколько скриншотов с городских камер, продемонстрировав, что техники на крупных перекрестках не видно.
Однако в беседе с корреспондентом TagilCity.ru директор «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что уборка в городе ведется. На борьбу с последователями снегопада вышли трактора и комбинированные дорожные машины. Количество выведенной техники руководитель не уточнил.
В «УБТ-сервис» сообщили, что на улицах Дзержинского района в ночь работали 12 единиц техники, а сейчас выведена 21 единица и еще 20 дорожников.