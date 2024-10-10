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Posted 10 октября, 13:21

Published 10 октября, 13:21

Modified 10 октября, 13:23

Updated 10 октября, 13:23

Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области

Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области

10 октября 2024, 13:21
Фото: 1MI
В первую неделю октября 2024 года по сравнению с концом сентября в Свердловской области больше всего подорожали сливочное масло, соль, чай и маргарин.

Так, цена на сливочное масло увеличилась до 1 067,59 рубля за килограмм (+2,78%), на соль — до 16,85 рубля (+2,29%). Маргарин обходился покупателям в 269,06 рубля (+1,59%), а чай — в 1 345,69 рубля (+1,06%). Эти продукты значатся самыми подорожавшими из списка.

Однако, свердловчан порадовало очередное сезонное снижение цен на овощи. Они подешевели от 2 до 6%. Например, картофель стоил 34,33 рубля, капуста — 32,85 рубля, свекла — 35,11 рубля. Также покупателям дешевле обходились яблоки (146,82 рубля) и бананы (96,92 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.

Неделей ранее гречневая крупа в регионе подорожала на 3%.

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