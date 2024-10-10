Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области

Posted 10 октября, 13:21
Published 10 октября, 13:21
Modified 10 октября, 13:23
Updated 10 октября, 13:23
Так, цена на сливочное масло увеличилась до 1 067,59 рубля за килограмм (+2,78%), на соль — до 16,85 рубля (+2,29%). Маргарин обходился покупателям в 269,06 рубля (+1,59%), а чай — в 1 345,69 рубля (+1,06%). Эти продукты значатся самыми подорожавшими из списка.
Однако, свердловчан порадовало очередное сезонное снижение цен на овощи. Они подешевели от 2 до 6%. Например, картофель стоил 34,33 рубля, капуста — 32,85 рубля, свекла — 35,11 рубля. Также покупателям дешевле обходились яблоки (146,82 рубля) и бананы (96,92 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.
Неделей ранее гречневая крупа в регионе подорожала на 3%.