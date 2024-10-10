Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области

Так, цена на сливочное масло увеличилась до 1 067,59 рубля за килограмм (+2,78%), на соль — до 16,85 рубля (+2,29%). Маргарин обходился покупателям в 269,06 рубля (+1,59%), а чай — в 1 345,69 рубля (+1,06%). Эти продукты значатся самыми подорожавшими из списка.