Стройкомпания в Серове оштрафована на 500 тысяч за коррупцию

Posted 10 октября, 11:51
Published 10 октября, 11:51
Modified 10 октября, 11:53
Updated 10 октября, 11:53
Организация занимается распиловкой и строганием древесины. Один из сотрудников дал автоинспектору взятку в размере 20 тысяч, чтобы избежать привлечения к ответственности юрлица за допуск к вождению автомобиля человека без прав, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Когда факт взятки вскрылся, в отношении компании было возбуждено административное дело. Организацию оштрафовали на полмиллиона рублей.
Сообщается, что автоинспектора оштрафовали на 510 тысяч и лишили права работать в правоохранительных органов в течение пяти лет. Дело сотрудника компании находится на рассмотрении в суде.
Напомним, бывшего сотрудника Ростехнадзора в Екатеринбурге осудили на четыре года за взятку.