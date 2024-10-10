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Posted 10 октября, 11:51

Published 10 октября, 11:51

Modified 10 октября, 11:53

Updated 10 октября, 11:53

Стройкомпания в Серове оштрафована на 500 тысяч за коррупцию

Стройкомпания в Серове оштрафована на 500 тысяч за коррупцию

10 октября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Компания «Леском» в Серове выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за взятку автоинспектору. Инцидент произошел 30 июля 2021 года.

Организация занимается распиловкой и строганием древесины. Один из сотрудников дал автоинспектору взятку в размере 20 тысяч, чтобы избежать привлечения к ответственности юрлица за допуск к вождению автомобиля человека без прав, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Когда факт взятки вскрылся, в отношении компании было возбуждено административное дело. Организацию оштрафовали на полмиллиона рублей.

Сообщается, что автоинспектора оштрафовали на 510 тысяч и лишили права работать в правоохранительных органов в течение пяти лет. Дело сотрудника компании находится на рассмотрении в суде.

Напомним, бывшего сотрудника Ростехнадзора в Екатеринбурге осудили на четыре года за взятку.

Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге оштрафован на 500 тысяч за взятку
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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Коррупция#Взятка#Компания#Екатеринбург#Инцидент
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