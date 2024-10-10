Стройкомпания в Серове оштрафована на 500 тысяч за коррупцию

Организация занимается распиловкой и строганием древесины. Один из сотрудников дал автоинспектору взятку в размере 20 тысяч, чтобы избежать привлечения к ответственности юрлица за допуск к вождению автомобиля человека без прав, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.