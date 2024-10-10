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Posted 10 октября, 11:28

Published 10 октября, 11:28

Modified 10 октября, 11:30

Updated 10 октября, 11:30

Суд обязал РЖД в Свердловской области оборудовать компрессорную станцию сигнализацией

Суд обязал РЖД в Свердловской области оборудовать компрессорную станцию сигнализацией

10 октября 2024, 11:28
Фото: 1MI
РЖД в Свердловской области установит пожарную сигнализацию на компрессорной станции Верхняя, которая находится на Кушвинской дистанции пути.

В Нижнетагильском транспортном районе проведена проверка соблюдения закона о пожарной безопасности в помещении компрессорной станции, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Во время проверки оказалось, что в помещении отсутствует система пожарной сигнализации. Ведомство отправило в суд требование обязать железнодорожную организацию снабдить помещение сигнализацией. Суд удовлетворил требование.

Напомним, РЖД выплатит 350 тысяч жителю Свердловской области за травму, которую он получил в результате наехавшего на него поезда.

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