Суд обязал РЖД в Свердловской области оборудовать компрессорную станцию сигнализацией

Posted 10 октября, 11:28
Published 10 октября, 11:28
Modified 10 октября, 11:30
Updated 10 октября, 11:30
В Нижнетагильском транспортном районе проведена проверка соблюдения закона о пожарной безопасности в помещении компрессорной станции, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
Во время проверки оказалось, что в помещении отсутствует система пожарной сигнализации. Ведомство отправило в суд требование обязать железнодорожную организацию снабдить помещение сигнализацией. Суд удовлетворил требование.
Напомним, РЖД выплатит 350 тысяч жителю Свердловской области за травму, которую он получил в результате наехавшего на него поезда.